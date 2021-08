Como fazer trocas em Pokémon Go

Há muito tempo, a troca faz parte da série Pokémon. De conseguir um Pokémon que não seja nativo da sua versão a evoluir certos Pokémon, as trocas são as principais formas de interação entre treinadores.

A opção também faz parte do jogo mobile Pokémon Go, permitindo que os jogadores troquem uns com os outros usando apenas seus dispositivos móveis. Mas, como em outros recursos do jogo, há restrições que limitam o tipo de jogador com quem você pode trocar.

Confira as etapas abaixo para fazer trocas com seus amigos em Pokémon Go.

Adicione treinadores à sua lista de amigos

Para interagir com outros jogadores em Pokémon Go, costuma ser necessário adicioná-los à sua lista de amigos, e não é muito diferente quando se trata das trocas. A depender do nível de amizade que você tiver com o jogador com quem está trocando, vocês podem receber bônus adicionais, como a oportunidade de o Pokémon trocado se tornar Sortudo e crescer mais rapidamente. Para adicionar amigos, é necessário usar o seu Código de Treinador, que pode ser encontrado na seção Amigos do menu de personagem, depois clicar em “Adicionar amigo”.

Infelizmente para os jogadores, Pokémon Go só permite que amigos a 100 metros um do outro troquem entre si, embora essa distância aumente durante eventos específicos.

Prepare-se para usar muita Poeira Estelar

Ao tocar na imagem de perfil de um amigo, caso os requisitos de distância sejam cumpridos, você encontrará a opção de trocar. Você vai perceber, no entanto, que, a depender de quais Pokémon vocês quiserem trocar um com o outro, a quantidade de Poeira Estelar usada pode ser muito alta.

Para controlar o número de trocas e os Pokémon que os jogadores estão trocando, Pokémon Go cobra uma certa quantidade de Poeira Estelar para cada troca, a depender do tipo do Pokémon e da amizade entre os jogadores. Se os dois Pokémon sendo trocados estiverem na PokéAgenda dos dois jogadores, a troca só custa 100 Poeira Estelar para todos os níveis de amizade.

Também há as Trocas Especiais, que limitam ainda mais as formas de trocar e aumentam exponencialmente o custo de Poeira Estelar. Esse tipo de troca só pode ser feito uma vez por dia. Se os dois Pokémon forem Lendários ou brilhantes que estiverem na PokéAgenda de ambos, ou se os dois forem normais mas não estiverem na PokéAgenda de um dos dois, a troca custa 20.000 Poeira Estelar para Bons Amigos, 16.000 para Grandes Amigos, 1.600 para Ultra Amigos e 800 para Melhores Amigos. E, se os dois Pokémon forem Lendários ou brilhantes e não estiverem disponíveis na PokéAgenda de um dos jogadores, vai custar absurdos 1.000.000 de Poeira Estelar para Bons Amigos, 800.000 para Grandes Amigos, 80.000 para Ultra Amigos e 40.000 para Melhores Amigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 12 de julho.