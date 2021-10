Como conseguir status de Melhor Companheiro em Pokémon Go

Mesmo que os treinadores tenham seus times formados para reides e batalhas, sempre haverá aquele Pokémon ao qual você é mais apegado. Ash Ketchum, por exemplo, tinha acesso a muitos Pokémon poderosos, mas era Pikachu que tinha lugar cativo em seu coração.

Se tiver um Pokémon que você adora, você pode usar o sistema de Companheiro para que ele acompanhe a sua jornada ao seu lado. À medida que você passa mais tempo com seu Pokémon favorito, um laço especial começa a se desenvolver e a sua amizade começa a “subir de nível” ganhando corações.

Pode ser que você já tenha status de Melhor Companheiro com o seu Pokémon favorito, mas talvez seja a hora de finalmente mudar as coisas e melhorar a sua amizade com outros Pokémon. Se você não tiver muito tempo para fazer isso, pode ser útil saber exatamente como aumentar o nível da sua amizade com um Pokémon. Aumentar o nível de amizade com um Pokémon também concede um número razoável de Doces dele, o que ajuda com as evoluções futuras.

Confira como conseguir o status de Melhor Companheiro com um Pokémon em Pokémon Go.

Para aproveitar melhor o uso do seu tempo e tornar um Pokémon seu Melhor Companheiro, será preciso concluir a seguinte rotina todos os dias por cerca de 13 ou 14 dias.

Dê três frutas ao seu Pokémon Companheiro

Brinque com o seu Pokémon

Tire uma foto do seu Pokémon Companheiro

Conclua três batalhas PvP, de Ginásios ou de Treinamento com o seu Companheiro no time

Ao concluir a primeira etapa, caminhe dois quilômetros ou espere entre 30 e 40 minutos, depois siga passos parecidos do processo.

Dê uma fruta ao seu Pokémon Companheiro

Brinque com o seu Companheiro

Tire uma foto dele

Conclua uma batalha PvP, de Ginásios ou de Treinamento com o seu Companheiro no time

Logo após concluir a segunda etapa, você vai precisar, novamente, caminhar por dois quilômetros ou aguardar cerca de 30 minutos antes de seguir para a terceira etapa.

Dê uma fruta ao seu Pokémon Companheiro

Brinque com o seu Pokémon Companheiro

Tire uma foto do seu Pokémon Companheiro

Conclua uma única batalha PvP, de Ginásios ou de Treinamento com o seu Companheiro no time

Mais uma caminhada de dois quilômetros ou espera de 30 minutos será necessária antes de seguir para a última etapa do processo.

Dê uma fruta ao seu Pokémon Companheiro

Brinque com o seu Pokémon

Tire uma foto do seu Pokémon Companheiro

Conclua uma batalha PvP, de Ginásios ou de Treinamento com o seu Companheiro no time

Cada nível de amizade tem sua própria recompensa e pode ser bom aumentar o nível de Status do Companheiro com todos os seus Pokémon principais nos estágios mais avançados do jogo.

Confira as recompensas de cada status do Companheiro em Pokémon Go.

Status do Companheiro Requisitos Recompensa Bom Companheiro Um Coração Você poderá ver o humor do seu Pokémon Companheiro em seu perfil Ótimo Companheiro 70 Corações Seu Pokémon encontrará presentes para você no mapa Ultra Companheiro 150 Corações Seu Pokémon Companheiro trará lembranças para você Melhor Companheiro 300 Corações Seu Pokémon Companheiro ganha um bônus de PC em combates

Sempre que seu Pokémon Companheiro estiver animado, a distância para encontrar Doces será reduzida à metade. Você também começa a ganhar corações em dobro a cada ação de Companheiro que realizar com o seu Pokémon Companheiro.

Se começar a ganhar status de Melhor Companheiro com alguns dos Pokémon mais poderosos do jogo, eles serão ainda mais poderosos em batalha. Quando alguns dos Pokémon que você mais usa forem seus Melhores Companheiros, você vai poder criar estratégias diferentes para Reides e batalhas de Ginásios.

Além de todas as vantagens competitivas e benefícios, ter status de Melhor Companheiro com seu Pokémon pode ser um gesto. E, já que você também ganha muitos Doces no processo de aumentar seu nível de Companheiro com um Pokémon, pode ser uma boa ideia concluir o processo para os Pokémon que você gostaria de evoluir.

Evoluir vários Pokémon seguidos após ativar um Ovo da Sorte é uma das formas mais rápidas de aumentar seu nível de treinador. A maior parte dos jogadores junta o máximo possível de Pokémon e depois começa a evoluir um após o outro. Antes de começar o processo, costuma ser uma boa ideia garantir que você tem doces e Pokémon suficientes para um intervalo de 30 minutos, o que aproveita melhor o bônus do Ovo da Sorte.

Se você tiver um amigo que está começando a jogar Pokémon Go, pode aconselhar que ele aproveite o sistema de Companheiro à medida que for subindo de nível. Começar a juntar Doces para evoluções futuras nos estágios iniciais do jogo pode ser essencial para adiantar seu processo de nivelamento.

Já os jogadores mais experientes que estiverem em busca de aprimorar seus times não devem perder nenhum dia do processo, já que leva entre 13 e 14 dias para atingir o status de Melhores Companheiros com um Pokémon. Concluir a rotina acima todos os dias pode permitir que você conclua o processo com dois Pokémon por mês. E, como o tempo voa jogando Pokémon Go, você pode ter todos os seus Pokémon favoritos como Companheiros em poucos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de julho.