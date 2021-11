Nenhuma Pokéagenda estará completa sem os Pokémon raros e por tempo limitado. A maior parte das espécies raras de Pokémon Go aparece com pouca frequência ou só fica disponível em eventos sazonais, através de desafios que garantem os encontros.

Com o evento de Ed Sheeran em Pokémon Go, você terá outra chance de capturar Squirtle de óculos escuros. Ao longo do evento, haverá um show do cantor no jogo e mais Pokémon do tipo Água na natureza.

Embora mais encontros ajudem a encontrar mais Pokémon de Água para encher a sua Pokéagenda, pode valer mais a pena se concentrar no Squirtle de óculos escuros.

Confira como encontrar esse Squirtle diferente em Pokémon Go.

Como conseguir Squirtle de óculos escuros em Pokémon Go?

Captura de tela via Niantic

Sair jogando Pokémon Go normalmente é a melhor forma de encontrar um Squirtle de óculos escuros, a não ser que você queira concluir tarefas da Pesquisa de Campo. O evento termina em 30 de novembro, então você tem até lá para encontrar Squirtle de óculos escuros na natureza.

Já que os Pokémon do tipo Água aparecem com mais frequência durante o evento, escolher uma rota com mais PokéParadas pode ser uma das melhores formas de encontrar Squirtle de óculos escuros. Você pode abastecer seu estoque de materiais e aproveitar os módulos Atrair que os outros jogadores podem ter usado no caminho. Embora apareça com menos frequência, a versão brilhante de Squirtle de óculos escuros também estará na natureza, então alguns jogadores vão continuar a caçada depois de capturarem seus Squirtle de óculos escuros.

O principal motivo de os Pokémon de Água estarem em destaque durante o evento é que eles são o tipo favorito de Pokémon de Ed Sheeran. O Pokémon favorito do cantor também é Squirtle, então faz sentido usar essa oportunidade para trazer Squirtle de óculos escuros de volta ao jogo.

Se quiser ficar em dia com os novos e futuros eventos, fique de olho na programação clicando aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de novembro.