Como conseguir Meloetta no Pokémon Go Fest 2021

A grande estrela do Pokémon Go Fest 2021 é o Pokémon Mítico Meloetta, adicionado ao jogo pela primeira vez para o evento.

O evento deste ano acontece das 10h às 18h dos dias 17 e 18 de julho, trazendo novos bônus, conteúdos e Pokémon. Cada dia do Pokémon Go Fest 2021 será dedicado a algo específico. O primeiro dia será dedicado aos habitats rotativos, aos Pokémon com fantasias especiais e à Arena de Desafio Global, enquanto o segundo dia será um dia especial de reides, trazendo de volta todos os Pokémon Lendários que já apareceram em Pokémon Go.

Relacionado: Todas as ramificações, tarefas e recompensas da Pesquisa Especial exclusiva do Pokémon Go Fest 2021, O Pokémon Melodia

Já que Meloetta é a principal atração do primeiro dia do evento, toda a Pesquisa Especial do evento é temática de música. E, para encontrar esse Pokémon Mítico Normal/Psíquico, será preciso concluir a maioria das tarefas dessa Pesquisa Especial.

Isso inclui escolher quais Pokémon entre alguns específicos você quer encontrar, formando o que a Niantic chama de “sua própria banda”. Cada escolha determina um entre vários encontros e até o nome da sua futura banda, embora o final da Pesquisa Especial seja sempre o mesmo.

Quando sua banda estiver completa, com os outros Pokémon musicais ou Pokémon usando chapéus inspirados em Meloetta, você poderá capturar o novo Pokémon Mítico e adicioná-lo ao seu time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.