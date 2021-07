Como conseguir Chespin, Froakie e Fennekin no aniversário de 5 anos de Pokémon Go

Pode parecer que o lançamento de Pokémon Go, quando fãs de todo o mundo resolveram sair de casa e ser os maiores dos mestres, foi ontem, mas já faz cinco anos. Agora, em comemoração a esse aniversário de lançamento, a Niantic está realizando um de seus clássicos eventos de aniversário.

Como nas edições anteriores do evento, um novo Desafio de Coleção está no ar, acompanhado de tarefas da Pesquisa de Campo e muito mais. Há muitos novos itens cosméticos que você pode conseguir e guardar como lembranças do quinto aniversário de Pokémon Go.

Além de todos os desafios do evento, uma versão brilhante de Darumaka também está disponível, então é uma chance para os colecionadores que quiserem completar suas PokéAgendas.

Se você ainda não tiver Chespin, Froakie e Fennekin na sua coleção, também é a hora certa para encontrá-los, já que esses três Pokémon estão aparecendo durante o evento. Embora esses Pokémon tenham chances de aparecer na natureza, você pode garantir que vai encontrá-los concluindo alguns objetivos dentro do jogo.

Chespin, Froakie e Fennekin estão aparecendo em reides de uma estrela. Passes de Reide à Distância podem ser úteis nesse processo, já que você pode precisar de algumas tentativas para encontrar tanto Chespin quanto Forakie e Fennekin.

Caso você não goste tanto de reides, concluir a Pesquisa de Campo “Gire cinco discos de PokéParadas ou Ginásios” garante como recompensa encontrar um Chespin, Froakie ou Fennekin. Pode ser que você até já tenha concluído sem perceber, então dê uma olhada nas suas pesquisas.

Usar um Módulo Atrair em uma PokéParada também pode ser uma boa estratégia, já que os três Pokémon podem aparecer na natureza. Se estiver tentando capturar os três de uma vez, pode ser útil preparar algumas frutas e Ultra Bolas. Embora esses três Pokémon não sejam tão difíceis de capturar, é sempre bom não arriscar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de julho.