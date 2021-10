Ao longo do ano, Pokémon Go foi se expandindo e se tornando mais do que um jogo para capturar Pokémon. No jogo, também há vários itens cosméticos diferentes que você pode conseguir e equipar para mudar seu visual.

Esses itens podem ser obtidos de várias formas diferentes, mas a mais comum delas é através de eventos. Foi esse o caso das festividades da Fashion Week, onde vários novos itens de avatar chegaram ao jogo.

Esses itens foram exclusivos do evento e também era preciso ter a sorte de ser escolhido pela Niantic para recebê-los. A lista inclui uma peruca de Furfou, uma saia transpassada e uma jaqueta. Mas o item mais curioso foram as Pulseiras de Hoopa.

Como conseguir as Pulseiras de Hoopa em Pokémon Go

Alerta de novo item de avatar‼ ️



Quais destes novos itens de avatar vocês vão usar durante a Fashion Week? pic.twitter.com/BdfIwQ8z02 — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) September 22, 2021

As Pulseiras de Hoopa são um item cosmético que substitui as luvas, mas o item não está mais disponível em Pokémon Go no momento. Pode ser, no entanto, que ele fique disponível no futuro em outro evento relacionado a Hoopa.

Esse item entrou no jogo como parte do evento Fashion Week 2021 e ficou indisponível após a conclusão do evento, em 28 de setembro. Além disso, tanto esse item quanto os outros três só foram distribuídos para os 100 vencedores do concurso Fashion Week promovido pela Niantic. Se você teve a sorte de conseguir um deles, poderá equipá-lo em personagens de qualquer gênero.

Quando (ou se) um novo método de conseguir as Pulseiras de Hoopa for anunciado, vamos atualizar o artigo explicando o que precisa ser feito para adicionar o item à sua coleção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de setembro.