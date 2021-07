Como conseguir a pose de avatar exclusiva Pop Star ou Rock Star no Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 vai trazer muito conteúdo novo ao jogo, incluindo Pikachu Pop Star e Pikachu Rock Star, recompensas de uma nova Pesquisa Especial exclusiva do evento.

São duas novas variantes da linha de cosplay do icônico Pokémon elétrico e cada uma tem um ataque especial e visual único. Tanto Pikachu Pop Star quanto Pikachu Rock Star ficarão disponíveis para os jogadores que concluírem a Pesquisa Especial do evento, mas, por enquanto, parece que só será possível conseguir um deles, não ambos. Essa decisão afetará vários outros fatores da Pesquisa Especial, pois ela se divide em várias linhas que mudam os Pokémon que você encontra no caminho.

Na última etapa das tarefas da pesquisa, a versão de Pikachu que você tiver escolhido determina a pose de avatar que você recebe. Caso tenha escolhido o Pikachu Pop Star, você vai receber a pose Pop Star ao fim da última tarefa da pesquisa. Caso tenha escolhido o Pikachu Rock Star, você vai receber a pose Rock Star.

Para conseguir Pikachu Pop Star ou Pikachu Rock Star e sua pose correspondente, será preciso adquirir o ingresso pago do Pokémon Go Fest 2021. É a única forma de ter acesso à pesquisa exclusiva do evento e a todo o resto do conteúdo exclusivo para portadores de ingressos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.