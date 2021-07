Como concluir o Desafio de Coleção do Habitat Selva no Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 trouxe de volta os habitats rotativos, o que significa que haverá bônus, conteúdo e Pokémon diferentes a cada hora entre as 10h e as 18h locais de 17 de julho.

Entre o conteúdo rotativo deste ano, há o Desafio de Coleção do Pokémon Go Fest 2021, que foi dividido em quatro partes, uma para cada habitat. Ao todo, há quatro habitats diferentes, que ficarão ativos a cada hora: Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna.

Os Pokémon que aparecem em cada um dos habitats se encaixam no tema geral. Isso significa que é mais fácil concluir todos eles, mas será preciso jogar em todas as horas para conseguir fazer isso.

O habitat Selva estará ativo às 10h e às 14h locais durante o evento. Saiba como concluir seu Desafio de Coleção correspondente.

Desafio de Coleção do Habitat Selva

Capture um Snivy

Capture um Ekans

Capture um Slakoth

Capture um Chimchar

Capture um Lotad

Capture um Croagunk

Capture um Scyther

Capture um Tangela

Capture um Aipom

Capture um Chespin

Recompensas finais: 1.000 Poeira Estelar, um Incenso e 20 Ultra Bolas

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.