Como concluir o Desafio de Coleção da Semana da Sustentabilidade em Pokémon Go

Levar uma vida sustentável envolve promover um ambiente saudável para as pessoas e a natureza, algo que a Niantic tenta fazer com a Semana da Sustentabilidade, evento anual de Pokémon Go.

Geralmente, a Semana da Sustentabilidade conta com Pokémon relacionados à natureza, como os do tipo Planta, e espécies que abordam a influência humana na natureza, como Trubbish e Grimer. O evento deste ano vai de 20 a 25 de abril e inclui a estreia de Oranguru e da versão brilhante de Cherubi em Pokémon Go.

Oranguru se conecta com a Temporada de Alola e, em comemoração à temporada, a Niantic também preparou uma promoção valendo uma viagem para o Havaí ao longo do evento. Além disso, em homenagem ao Dia da Terra, a Niantic plantará uma árvore (até um limite de 100.000 árvores) para cada jogador que caminhar 5km ou mais durante o Dia Comunitário de Stufful, em 23 de abril.

Você também tem uma nova Pesquisa exclusiva do evento e um novo Desafio de Coleção pela frente. Nenhum dos dois é dificil, mas confira aqui tudo o que você precisa saber para concluir o Desafio de Coleção da Semana da Sustentabilidade de Pokémon Go.

Desafio de Coleção da Semana da Sustentabilidade

Pegar um Cherubi

Pegar um Grimer

Pegar um Weepinbell

Pegar um Gloom

Pegar um Trubbish

Pegar um Grotle

Recompensas finais: 10.000 PE, encontre um Meganium e 15 Grandes Bolas

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de abril.