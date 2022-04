Como comprar o ingresso do Pokémon Go Fest 2022

O Pokémon Go Fest é um dos maiores eventos anuais do jogo. Neste ano, a Niantic está se planejando para que o Festival de Pokémon Go 2022 seja um sucesso, trazendo novos Pokémon brilhantes, uma longa lista de bônus e o Pokémon Mítico Shaymin.

Assim como na maioria dos grandes eventos de Pokémon Go, o conteúdo será dividido em duas partes, sendo uma delas o conteúdo disponível para todos os jogadores e a outra o conteúdo disponível apenas para portadores de ingressos do evento.

Os ingressos para o Pokémon Go Fest 2022 já estão à venda na loja do jogo. Por R$84,90, o ingresso garante acesso aos dois dias de evento, sábado, 4 de junho, e domingo, 5 de junho. Ambos os dias incluem conteúdo exclusivo para os portadores de ingressos, como aumento das chances de conseguir brilhantes, uma Pesquisa Especial personalizável e muito mais.

Além disso, ao comprar o ingresso para os dois dias do Festival de Pokémon Go 2022, você também tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do encerramento do Pokémon Go Fest 2022, que será em 27 de agosto, sem custo adicional. Saiba como comprar o ingresso pelo aplicativo e habilitar todo o conteúdo do evento em Pokémon Go.

Como comprar ingresso para o Pokémon Go Fest 2022

Abra a loja do jogo

Na loja do jogo, toque na imagem do Pokémon Go Fest 2022, na seção Eventos Globais

Clique em “Comprar”

Depois, aparecerá uma tela indicando que você recebeu um ingresso para o Pokémon Go Fest 2022

Depois de dispensar a confirmação, o ingresso estará na sua mochila de itens

Isso habilitará automaticamente todo o conteúdo pago do Festival de Pokémon Go 2022

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de abril.