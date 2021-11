Como capturar Turtwig, Chimchar e Piplup com chapéus de Lucas e Dawn em Pokémon Go

O evento de comemoração de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl está no ar em Pokémon Go, o que significa que você tem muito conteúdo de Sinnoh para aproveitar ao longo da semana de lançamento dos remakes para Nintendo Switch.

A Niantic dividiu o evento em duas partes, cada uma representando uma das versões do remake, incluindo até os Pokémon exclusivos de cada versão, que só aparecem nas datas das respectivas versões.

O evento de Brilliant Diamond acontece de 16 a 18 de novembro, e o de Shining Pearl, de 18 a 21 de novembro. Cada um tem seu próprio conteúdo e Pesquisa de Campo exclusivos, além de mudar quais Pokémon aparecem na natureza e em reides.

Apesar de todas as mudanças, vários dos Pokémon serão os mesmos nos dois eventos. Isso inclui Turtwig, Chimchar e Piplup, que aparecem com mais frequência. Cada um dos iniciais de Sinnoh usará um entre dois chapéus únicos.

Esses chapéus são inspirados nos dois personagens jogáveis dos Diamond e Pearl originais, Dawn e Lucas, um visual que faz com que os Pokémon iniciais combinem com seus possíveis treinadores. Você também pode combinar esses visuais com os itens de avatar temáticos de Dawn e Lucas, disponíveis na loja do jogo.

Turtwig, Chimchar e Piplup aparecem usando chapéus de Dawn ou chapéus de Lucas, mas eles só aparecem de formas específicas por tempo limitado. Isso é especialmente importante caso você queira concluir o Desafio de Coleção da Comemoração de Brilliant Diamond e Shining Pearl, pois será preciso pegar um de cada um deles.

Durante o evento de Brilliant Diamond, você poderá encontrar Turtwig, Chimchar e Piplup usando chapéus de Lucas na natureza. A única forma de encontrar as variantes com chapéus de Dawn será concluindo a Pesquisa de Campo exclusiva do evento, que terá como recompensa encontrar os iniciais fantasiados.

Esses papéis se invertem no evento de Shining Pearl, que começa em 18 de novembro. Turtwig, Chimchar e Piplup passam a aparecer na natureza usando chapéus de Dawn, enquanto as variantes com chapéus de Lucas aparecem por outros meios.

Então a melhor forma de conseguir o trio com chapéus de Dawn e de Lucas é participar das duas partes do evento. Caso participe apenas de uma parte, é bom garantir que você pode concluir a Pesquisa de Campo até o fim do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de novembro.