Como capturar Shaymin em Pokémon Go

O Pokémon Go Fest costuma seguir o tema de uma mecânica básica ou Pokémon, com algumas novidades para renovar o evento. E, no Festival de Pokémon Go 2022, o Pokémon Mítico Shaymin estreia no jogo já no centro das atenções.

Como nas edições anteriores, o Pokémon Go Fest 2022 será a única forma de obter Shaymin e ele ficará disponível exclusivamente para os jogadores que tiverem comprado ingressos do evento.

Os ingressos para o Pokémon Go Fest 2022 já estão à venda na loja de itens por R$84,90. Comprar o ingresso garante acesso ao evento no sábado, 4 de junho, e no domingo, 5 de junho. No dia 4, jogadores que tiverem ingressos terão acesso a uma Pesquisa Especial personalizável que inclui um encontro garantido com Shaymin Forma Terrestre.

Será preciso concluir todas as tarefas da pesquisa até certo ponto para encontrar o Pokémon, mas, depois disso, ele ficará disponível assim que você resgatar a recompensa. E, por ser uma recompensa de pesquisa, Shaymin não vai fugir, o que significa que você pode capturá-lo com certeza, desde que tenha Poké Bolas suficientes.

Não foi confirmado se Shaymin Forma Celeste fará ou não parte do evento, mas é provável que a Forma Terrestre seja a única disponível de Shaymin por algum tempo.

