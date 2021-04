Como capturar Exeggcute Sombroso para o Desafio de Coleção de Primavera em Pokémon Go

Começou em 3 de abril o novo evento de Primavera de Pokémon Go e, com ele, um novo Desafio de Coleção. Além de adicionar novos Pokémon temáticos ao jogo pela primeira vez, há alguns novos desafios que vão manter você ocupado ao longo do evento, que vai até 8 de abril.

Em algum momento, você vai precisar capturar um Exeggcute Sombroso para completar o Desafio de Coleção, o que pode ser relativamente mais difícil do que parece. Embora o resto dos Pokémon que você precisa capturar apareçam na natureza e nos ovos, Exeggcute Sombroso requer um processo que depende mais da sorte.

Exeggcute Sombroso estreou no jogo como um dos Pokémon usados pelos Recrutas da Equipe Go Rocket. Esses recrutas costumam aparecer em PokéParadas com um diálogo curto, indicando que estão buscando encrenca.

Se você prefere só lutar com os recrutas que tiverem mais chances de usar o Exeggcute Sombroso, precisa procurar um recruta homem que diz: “você tem medo de poderes psíquicos ocultos?”. Dois outros Pokémon do tipo Psíquico podem aparecer nesses confrontos: Wobbufett e Slowpoke. Isso significa que você terá 33,3% de chances de encontrar um Exeggcute Sombroso se antes encontrar o recruta que usa Pokémon do tipo Psíquico.

Quando encontrar o recruta, começa a batalha. Se você vencer, a recompensa será uma chance de capturar o Pokémon dele, que pode ser um Exeggcute Sombroso.

A única forma de aumentar as suas chances de encontrar um Exeggcute Sombroso é visitar o máximo possível de PokéParadas. Não perca também os balões da Equipe Go Rocket, que aparecem sobre o seu avatar a cada poucas horas, já que o recruta do tipo Psíquico também pode aparecer neles.

O resto do Desafio de Coleção de Primavera é o seguinte:

Capture um Exeggcute

Capture um Buneary

Capture um Bunnelby

Capture um Plusle

Capture um Minun

Capture um Pikachu com Coroa de Flores

Evolua um Bunnelby para Diggersby

Capture um Azumarill

Capture um Chansey com Coroa de Flores

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 05 de abril.