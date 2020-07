Como assistir à Twitch Rivals: Spirit Blossom Rift Series

A Twitch Rivals criou um evento histórico com três dos jogos da Riot Games: Legends of Runeterra, League of Legends e Teamfight Tactics.

A Twitch Rivals Spirit Blossom Rift Series começa em 8 de julho com torneios misteriosos nas regiões da Europa e da América do Norte. As partidas europeias começam às 16h BRT e as norte-americanas logo depois, às 17h BRT.

Ao todo, 16 capitães foram escolhidos para o evento, divididos igualmente entre as regiões NA e EU. Na região NA, os capitães do evento são: BeccaTILTS, emiru, k3soju, scarra, swimstrim, Trick2g, xChocoBars e YourPrincess.

Já na região EU, os capitães serão: BlackFireIce, GeneraL_HS_, IbaiLlanos, @noway4u_sir, Overpow, Shaunzpro, SolaryTV e sologesangtv.

Os times completos que jogarão a Spirit Blossom Rift Series ainda não foram revelados. Mas o evento acontece ao longo de três semanas em julho, começando no dia 8 no canal da Twitch Rivals.

As datas da Twitch Rivals Sprit Blossom Rift Series são: 8 de julho, 15 de julho, 16 de julho e 22-23 de julho. O evento terá partidas de LoL, LoR e TFT. A primeira fase do evento começa em 8 de julho às 16h BRT (servidor europeu) e às 17h BRT (servidor norte-americano).

Ainda não se sabe mais detalhes sobre a série, mas o nome “Spirit Blossom” e o fato de terminar em 22-23 de julho, quando será lançado o evento Florescer Espiritual dentro do jogo, indicam algum tipo de relação entre os dois.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de julho.