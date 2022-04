Como assistir à transmissão de revelação da nova expansão de World of Warcraft

Amanhã, a Blizzard revela a próxima expansão de World of Warcraft em uma transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch.

Esse tipo de plano costuma ser anunciado durante a BlizzCon, convenção anual da desenvolvedora, mas, com as complicações que a pandemia de COVID-19 vem apresentando nos últimos dois anos, a Blizzard parece ter mudado um pouquinho sua estratégia.

WoW costuma ter novas expansões a cada dois anos. Como Shadowlands saiu no final de 2020, o mais provável é que a próxima expansão seja lançada ainda neste ano.

No entanto, a Blizzard anunciou, no último Race to World First, que adicionaria uma quarta temporada mítica de Shadowlands, incluindo masmorras refeitas, para agitar as coisas. O que o anúncio sugere é que o lançamento da próxima expansão ainda pode demorar um pouquinho.

As temáticas e informações básicas da expansão serão reveladas amanhã, em uma transmissão às 13h BRT. A transmissão será feita nos canais oficiais de Warcraft tanto no YouTube quanto na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 18 de abril.