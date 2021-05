Começou o Desafio de Captura do tipo Fada em Pokémon Go

Antes do primeiro grande evento de maio, a Niantic já adicionou mais conteúdo relacionado ao tipo Fada em Pokémon Go.

O Desafio de Captura do tipo Fada foi anunciado como parte das atualizações de maio e fará com que jogadores de todo o mundo trabalhem juntos para capturar 500 milhões de Pokémon do tipo Fada até 9 de maio.

Se o objetivo for alcançado, todos os jogadores participantes terão como recompensa o triplo de PE de captura, a estreia de Pancham nas reides de Pokémon Go e a estreia da Ponyta de Galar brilhante no jogo. As recompensas serão liberadas às 10h locais de 11 de maio e ficarão ativas até as 20h locais de 17 de maio.

A melhor parte do desafio é que ele coincide com o evento Lendas Luminosas X, cujo foco é nos Pokémon dos tipos Dragão e Fada originalmente descobertos na região de Kalos. Spritzee, Swirlix e Xerneas estão entre os Pokémon que aparecem pela primeira vez durante o evento e devem compor grande parte do Desafio de Captura por serem novidade.

Spritzee e Swirlix aparecerão com mais frequência na natureza, assim como outros Pokémon do tipo Fada, como Ralts e Cottonee. Xerneas aparecerá nas reides de cinco estrelas ao longo do evento Lendas Luminosas X, que acontece entre 4 e 17 de maio.

O Desafio de Captura do tipo Fada será um pouco diferente dos Desafios Globais anteriores, pois não aparecerá na Arena dos Desafios Globais. As novidades serão publicadas nas contas oficiais de Pokémon Go no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de maio.