CoD: Mobile terá os mapas Oasis e Shipment 2019

Recentemente, a Activision lançou uma nova atualização para o servidor de testes público de Call of Duty: Mobile. O servidor de testes público é usado para testar futuras atualizações do jogo antes que elas sejam liberadas para a versão global. E a nova atualização contém três novos mapas, incluindo Shipment 2019 e Oasis.

Shipment 2019 é uma versão remasterizada do mapa clássico de CoD 4. A primeira vez que ele apareceu foi em dezembro de 2019 no Modern Warfare. É um dos menores mapas de todo o universo de Call of Duty. O pequeno mapa está cheio de contêineres de carga, que servem como cobertura para os jogadores.

Imagem via Activision

O tamanho de Shipment 2019 faz dele um bom mapa para espingardas e armas de curto alcance. Apesar de ser parecido com o tamanho dos mapas de Gunfight, você pode aproveitar os acelerados modos 5x5 nele.

Outro mapa conhecido que será lançado em Call of Duty: Mobile se chama Oasis. Esse mapa já é muito aguardado e foi disponibilizado para um teste alpha no início de 2019, antes do lançamento global de CoD Mobile.

Oasis se passa em um hotel em Dubai. Quase como oposto de Shipment, o mapa é grande e tem becos longos.

No mês passado, o mapa de Modern Warfare 3 foi adicionado a uma atualização do servidor de testes da versão chinesa de Call of Duty: Mobile. Parece que em breve o mapa também estará disponível na versão global de Call of Duty: Mobile.

Imagem via Activision

O terceiro mapa que será lançado para CoD: Mobile é Shoot House, de Modern Warfare. Esses três mapas serão lançados na temporada 2 ou 3 do jogo. A segunda temporada deve começar em 10 de maio e a terceira, provavelmente em abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.