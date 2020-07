Classificações do Twitch Rivals Spirit Blossom Runeterra NA

O jogo competitivo entre oito equipes começou, com jogos de Legends of Runeterra , Teamfight Tactics e League of Legends para a série European Spirit Blossom Rift da Twitch Rivals.

A série Sprit Blossom Rift apresenta oito equipes na Europa e na América do Norte, com um total de 96 streamers competindo por um total de prêmios de US$ 200.000. O primeiro dia do torneio apresentou um torneio de LoR em 15 de julho, seguido por um torneio de TFT em 16 de julho. League of Legends ocorre ao longo de dois dias, de 22 a 23 de julho.

A região NA apresentou vários grandes streamers em LoR, TFT e LoL. Os capitães das oito equipes foram escolhidos pela Twitch Rivals, enquanto os outros cinco membros da equipe foram convocados pelos capitães. As equipes competem na série de múltiplos títulos pela chance de ganhar o título do campeonato Twitch Rivals European Spirit Blossom Rift Series e até US$ 30.000.

Legends of Runeterra

40 jogadores NA competiram no evento de LoR, o primeiro de três torneios da série Twitch Rivals Spirit Blossom. Vários jogadores apareceram, variando entre os melhores streamers e jogadores profissionais, como Swim, Hyped e Bruised by God. Também se juntou os apresentadores de do LoR Cassanova, juntamente com Dog Dog e Souless.

Cada bloco concedeu pontos às equipes com base na classificação. O primeiro lugar no bloco A, por exemplo, conquistou 300 pontos, enquanto a mesma posição no bloco E ganhou apenas 100 pontos.

O Swim, da Team Evil Geniuses trouxe alguns decks “quentes” para o torneio e no bloco A durante todas as partidas, conquistando uma vitória nas finais contra o Hyped da Team Liquid.

Swim estava preparado para o torneio, tirando uma folga das transmissões e treinando com um grupo de jogadores de LoR mais bem classificados ao longo da última semana. Também estava preparado o Team Soju, um dos favoritos do torneio de TFT. Mismatched Socks ficou invicto no torneio, enquanto Delicious Milk e Soju terminaram em primeiro lugar em seus blocos.

TFT

As equipes foram divididas em cinco salas, oito jogadores por sala. Os jogadores competiram em quatro vagas, seguidas por uma quinta vaga para os oito principais líderes nos pontos. Cada onda de partidas concedeu pontos com base na classificação. Os três primeiros jogadores de TFT avançaram no saguão enquanto os três últimos competidores desceram. Os vencedores na sala um ganharam mais pontos do que as outras salas no final do torneio, totalizando 5.000 pontos.

Sala um

1º: 75 pontos

2º: 60 pontos

3º: 55 pontos

4º: 50 pontos

5º: 45 pontos

6-8: 40 Pontos

Sala dois

1º: 50 pontos

2º: 45 pontos

3º: 40 pontos

4º: 35 pontos

5º: 30 pontos

6-8: 25 Pontos

Salas três, quatro e cinco

1º: 35 pontos

2º: 30 pontos

3º: 25 pontos

4º: 20 pontos

5º: 15 pontos

6-8: 10 Pontos

Bônus

1º: 100 pontos

2º: 80 pontos

3º: 70 pontos

4º: 60 pontos

5º: 40 pontos

6º: 30 pontos

7: 20 Pontos

8: 20 Pontos

Os capitães das equipes usavam a estratégia de colocação ao atribuir jogadores às salas, buscando maximizar os pontos ganhos durante o torneio. Os favoritos para o torneio de TFT incluem Grandvice8, Khroen, Dog Dog e Soju.

Soju e Kurumx foram os melhores em quatro ondas, seguidos por Grandvice8 e Khroen. Lohpally e Delicious Milk também conseguiram ficar entre os oito primeiros, enquanto Hyped subiu do lobby três para chegar aos oito primeiros e competir na onda final de bônus.

A equipe de Soju com três concorrentes no lobby final, enquanto outras equipes não tinham um único jogador que ficou entre os oito primeiros para ganhar pontos extras para suas equipes. Hyped publicou seis composições fortes de Vanguardas e Místicos, mas o lobby final foi sobre Soju dirigindo Jinx Detonadores/Lutadores.

Faltando o torneio de League of Legends, o time de Soju ficou com uma vantagem impressionante de quase 400 pontos no total, graças às vitórias no TFT e no LoR . Em segundo lugar, ficou a equipe Becca, seguida de perto pela equipe de Swimstrim.

A classificação original na série norte-americana Spirit Blossom da Twitch Rivals será atualizada após cada torneio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de julho.