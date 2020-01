Ceb, da OG, se junta ao debate entre Dota 2 e League: “Estou aqui para resolver isso para você”

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Dota 2.

O ADC de League of Legends Yiliang “Doublelift” Peng é conhecido por seus comentários negativos, talvez até mais do que por suas habilidades prodigiosas. Agora, um dos mais prolíficos em comentários negativos de Dota 2, o bicampeão internacional Sébastien “Ceb” Debs, se juntou ao debate dos MOBAs que Doublelift incitou com seus comentários via stream.

Em um vídeo de um minuto, Ceb comparou os dois jogos à veículos. Ele disse que o Dota 2 é um triciclo, “construído com paixão”, qualquer pessoa nele sabe que está “dirigindo uma obra de arte”. Por outro lado, Ceb disse que League é uma “bicicleta” calibrada e equipada até os dentes.

Ceb, provavelmente se referindo aos comentários de Doublelift, disse que a bicicleta de League “vence o triciclo em uma corrida de seis metros, da qual ninguém se importa”.

Ceb termina o vídeo com sua conclusão pessoal sobre os dois jogos. Embora existam “pessoas para ambos”, ele prefere a “complexidade” do triciclo Dota 2 em comparação com a “segurança e conforto” da bicicleta League, pedindo aos fãs de League que “mantenham esse brinquedo chato de merda para você”.

Ceb faz parte da OG, uma das equipes mais talentosas de Dota 2. Até agora, a OG é a única organização a ganhar duas TIs, equivalentes aos Mundiais de League, consecutivas, com uma equipe inalterada.

Mesmo antes de suas recentes conquistas, Ceb tem sido uma das personalidades mais francas da cena. Ele raramente se esquiva de palavras de confronto, direcionando-as para outros profissionais, torneios de qualificação e até Reddit.

Não é de admirar que o franco profissional de Dota 2 tenha saído em defesa do jogo que ele tanto ama como domina. Por enquanto Ceb e a OG ainda não disputaram um torneio oficial do Dota Pro Circuit nesta temporada, mas os fãs certamente estarão esperando para ver quais novos truques a potência européia pode realizar.

Johan “N0tail” Sundstein, capitão da OG, já havia adicionado seus pensamentos ao debate. N0tail disse que Ceb e ele devem se encontrar com outros profissionais de League e ter uma discussão aprofundada sobre as diferenças entre os jogos.

Mesmo pertencendo ao mesmo gênero, Dota 2 e League são muito diferentes, especialmente no nível mais alto de competição. As mortes em League sempre são punidas pesadamente, independentemente do papel ou contexto. As mortes no Dota 2 são atenuadas pela existência da possibilidade de reviver, permitindo que os jogadores voltem à vida em troca de ouro, podendo ser realmente benéficos para o seu time quando se trata de criar espaço.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 27 de dezembro.