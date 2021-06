Atualização de Among Us adicionará lobbies de 15 jogadores em 15 de junho

Mais detalhes sobre a próxima grande atualização de Among Us surgiram durante o showcase do Xbox e Bethesda E3 2021, revelando os planos da desenvolvedora Innersloth de expandir o jogo multijogador ainda mais.

Em 15 de junho, o Among Us começará a oferecer suporte a lobbies de 15 jogadores em todas as plataformas disponíveis.

✨ JUNE 15: 15 PLAYER LOBBIES ✨



SURPRISE!



one of our updates is coming SUPER soon, featuring:

– 15 players

– the new colors & kill screen menu

– mobile controller support

– horn honking on the Airship 🙂



AND the game will be coming to Xbox consoles this year 💚 #XboxBethesda pic.twitter.com/f3PPIT8gmh — Among Us ✨ 15 players on June 15!! (@AmongUsGame) June 13, 2021

Esta atualização também incluirá o novo modo Hide and Seek (Esconde-esconde), adicionando novas funções chamados Xerife e Cientista, junto com as novas cores de avatar coral, bronzeado, rosa, castanho, banana e cinza. Outros novos cosméticos, conquistas e suporte ao controle de celular também serão disponibilizados.

Apesar de ter sido exibido na conferência do Xbox, a Innersloth ainda não deu uma data concreta para quando o Among Us será lançado no console da Microsoft. Mas a equipe confirmou que o lançamento ainda está planejado para o final deste ano.

Among Us está disponível na Epic Games Store, Steam, Nintendo Switch e mobile atualmente e será lançado no PlayStation ainda este ano, provavelmente com um prazo semelhante ao lançamento do Xbox.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de junho.