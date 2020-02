As vendas de ingressos da Call of Duty e da Overwatch League foram “muito positivas”

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Overwatch.

A Call of Duty League e a Overwatch League da Activision Blizzard tiveram vendas de ingressos relativamente bem-sucedidas, de acordo com Adam Stern, do Sports Business Journal.

Stern disse que ambas as ligas franqueadas tiveram vendas de ingressos “muito positivas”. Ambas as ligas estão nos estágios iniciais, portanto as vendas de ingressos ainda podem aumentar à medida que as partidas com as equipes da casa se aproximam do calendário.

Algumas equipes supostamente têm um desempenho melhor do que outras em termos de vendas. As equipes com bom desempenho geralmente são construídas com base em veteranos de e-sports com experiência na produção de eventos. Por exemplo, Adam Apicella, CEO da empresa de produção de eventos Esports Engine, fez parceria com a OpTic Gaming em sua terra natal em Los Angeles, de 7 a 8 de março.

OpTic Gaming™ on Twitter Locked in. @EsportsEng will officially be powering our LA Homes Series, March 7-8 @ The Shrine Expo Hall 🙏 #OGLA

Mas as vendas de ingressos provavelmente foram afetadas pelo coronavírus, que causou o cancelamento de várias partidas da Liga Overwatch na China para proteger a saúde e a segurança de jogadores e fãs. Partidas na casa de ambos os Shanghai Dragons e Hangzhou Spark estavam programadas para ocorrer no final de fevereiro, mas desde então foram colocadas em espera. Os fãs que compraram ingressos para esses eventos receberão reembolso.

Com a compra do YouTube dos direitos de streaming para as ligas de e-sports da Activision Blizzard em janeiro, a recepção da recém-franqueada Call of Duty League foi relativamente positiva. Na partida em casa mais recente do Minnesota RØKKR, a stream atingiu mais de 102.000 espectadores durante o evento de três dias, o que é típico de um evento de Call of Duty nos últimos anos. Para motivos de comparação, o CWL Anaheim 2019 em junho chegou a 122.000 espectadores, de acordo com o EsportsCharts.

Surpreendentemente, o Chicago Huntsman foi de longe a equipe mais popular durante o evento. Seus jogos contra o Dallas Empire e o OpTic Gaming foram os jogos mais assistidos.

A Call of Duty League continuará com as partidas do London Royal Ravens de 8 a 9 de fevereiro, enquanto a OWL (Overwatch League) começa ao mesmo tempo, com o Toronto Defiant enfrentando o Paris Eternal na partida de abertura.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.