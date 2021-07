Aniversário de 5 anos de Pokémon Go terá Pikachu voador, Darumaka brihante e aumento do inventário

Comemore os cinco anos de Pokémon Go com conteúdo novo.

Em 6 de julho, Pokémon Go completa cinco anos. E a Niantic decidiu comemorar com um novo evento que relembra alguns destaques do jogo nos últimos anos.

De 6 a 15 de julho, você poderá encontrar um Pikachu voador com balão em forma de 5, Darumaka brilhante, Meltan brilhante, todos os Pokémon iniciais disponíveis em Pokémon Go e muito mais.

A Niantic também vai aumentar a capacidade da Bolsa no evento, então você já pode expandir seu inventário para até 3.500. As melhorias podem ser compradas na loja por 200 PokéMoedas e cada uma aumenta o tamanho atual do seu inventário em 50 unidades até o novo limite de 3.500.

Durante o evento, você terá um novo Desafio de Coleção a concluir, que dará acesso ao Pikachu voador de aniversário, além de Doces Raros e muitas Poké Bolas adicionais. A Pesquisa Especial “Queimar Largada”, do evento de aniversário do ano passado, também estará de volta.

Ao longo do evento, vários Pokémon aparecerão com mais frequência de várias formas. Confira todos os encontros especiais que você pode ter no evento.

Darumaka, Chespin, Fennekin, Froakie e Pikachu voador de aniversário estarão nas reides de uma estrela

Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin e Froakie aparecerão em PokéParadas com Módulos Atrair ativos e como recompensa de Pesquisas de Campo

Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Treecko, Torchic, Mudkip, Snivy, Tepig e Oshawott aparecerão com mais frequência na natureza

Meltan brilhante pode aparecer ao ativar a Caixa Misteriosa na celebração do aniversário de cinco anos

Como parte do evento, a Niantic também disponibilizará a mecânica do céu em tempo real, já anunciada, para todos os jogadores nos próximos dias. Isso vai ajudar a visualizar a mecânica dos fogos de artifício de aniversário. E todos os Módulos Atrair terão duração de uma hora no evento, incluindo os Módulos Atrair Glacial, Magnético, Musgoso e Chuvoso.

