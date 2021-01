A Riot planeja expandir sua estrutura de E-sports para TFT, Legends of Runeterra e Wild Rift

A Riot Games visa expandir a fórmula competitiva usada em League of Legends e, mais recentemente, em VALORANT para seus jogos mais recentes, como Teamfight Tactics, Legends of Runeterra ou Wild Rift, a empresa revelou durante sua apresentação da 11ª temporada da LoL hoje.

Além disso, a Riot expandirá seu compromisso de mover suas ligas para o modelo de parceria de longo prazo, comumente conhecido como franquia, adicionando o CBLoL brasileiro à lista.

Não há dúvida de que a estrutura dos e-sports do LoL é uma das melhores em toda a indústria hoje. E isso é algo que a Riot quer manter e até melhorar para a segunda década de LoL.

“Estamos orgulhosos de nossa história, mas apenas começamos”, disse a Riot. “Novo meta, novas estrelas, nova atitude. A próxima década do LoL começa agora. Continuaremos a construir um esporte global próspero e multigeracional, levando alegria a bilhões de fãs em todo o mundo. Nossa inovação e criatividade levaram a momentos de competição e cultura pop que ressoam com um público global crescente, tornando os e-sports de League of Legends uma escolha continuamente preferencial para e-sports e entretenimento.”

O ano passado foi difícil em muitas facetas da vida, incluindo eventos de e-sports. Em 2020, a Riot teve que cancelar o Mid-Season Invitational devido à pandemia de COVID-19. Mas a Riot ainda conseguiu sediar o Campeonato Mundial do LoL de 2020 com relativa normalidade, incluindo permitindo que alguns fãs assistissem às finais pessoalmente. Mesmo com as circunstâncias desafiadoras, o Mundial acabou sendo um claro sucesso, com um pico de 3.882.252 espectadores simultâneos.

Para a próxima década, a Riot quer continuar sendo uma empresa líder em termos de e-sports, tornando-os ainda maiores e melhores.

O CBLoL brasileiro receberá um rebranding e transição para um modelo franqueado. | Imagem via Riot Games

O nível mais alto da competição da Liga Brasileira, o CBLoL, também fará a transição para o modelo de franquia da Riot para 2021, anunciou a empresa hoje. No entanto, esta não é a primeira liga da Riot a adotar esse formato. Mais recentemente, a LCK apresentou seu novo logotipo e liga franqueada para o próximo ano. O CBLoL também receberá um rebranding, assim como a LCS e a LCK.

Isso significa que, nos últimos meses, a Riot terá renomeado três ligas e movido duas para seu modelo de franquia.

A Riot também busca expandir sua visão de e-sports, usando sua experiência em termos de estrutura do LoL e VALORANT para seus outros novos jogos.

A Riot está empenhada em construir um cenário de e-sports eletrônicos para seu último jogo, Wild Rift. | Imagem via Riot Games

A Riot, portanto, entrará no competitivo mercado de jogos para celular, desenvolvendo uma nova estrutura competitiva para o Wild Rift, a adaptação do LoL para celular da empresa. “Como o LoL no PC, o Wild Rift é extremamente competitivo, com a profundidade, a complexidade e os momentos empolgantes de um grande esporte”, disse John Needham, chefe de esportes eletrônicos globais da Riot. “Embora ainda seja incrivelmente cedo, estamos entusiasmados em trazer nossa paixão e dedicação pelos esportes eletrônicos para os dispositivos móveis.”

A Riot já tem planos para o Wild Rift competitivo no sudeste da Ásia, onde a temporada começará com vários eventos competitivos menores e intermitentes ao longo de março. Em abril, as equipes farão a transição para oito circuitos de torneios específicos por local, onde disputarão o título de campeão local e, posteriormente, a chance de jogar contra outros campeões locais de todo o sudeste asiático.

Com o TFT e o LoR, a Riot já deu alguns passos para conseguir uma estrutura competitiva com torneios como o TFT World Championship. Mas isso é algo que a Riot continuará a construir em 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pablo Suárez no Dot Esports no dia 08 de janeiro.