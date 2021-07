Tudo o que você precisa saber sobre a 1ª temporada da MPL Brasil

Tem um prémio total de US$ 30.000.

Pela primeira vez, a Moonton está trazendo o Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) do sudeste da Ásia. A primeira temporada da MPL Brasil está aqui com um prêmio de US$ 30.000.

A MPL Brasil consistirá em eliminatórias abertas levando a uma temporada profissional e à fase de entrada. As melhores equipes daqui avançam para as competições internacionais da MLBB. Moonton disse que a partir de 2022, a MPL Brasil será dividida em duas temporadas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a primeira temporada da MPL Brasil.

Formato

Qualificatória

As inscrições estão atualmente disponíveis para a qualificatória aberta da liga no Battlefy. Cada equipe pode ser composta por até sete jogadores, dois dos quais podem ser transferências internacionais.

Haverá uma única qualificação aberta de 16 a 18 de julho. As duas primeiras equipes avançam para a temporada regular.

Temporada regular e fase de entrada

As duas equipes da eliminatória se juntarão a seis equipes convidadas na temporada regular. As equipes convidadas ainda não foram reveladas.

O prêmio de US$ 30.000 será dividido entre essas oito equipes com base em suas classificações.

As equipes vão competir em partidas melhor de três na temporada regular e fase de entrada para decidir os dois finalistas.

A temporada regular acontecerá de 14 de agosto a 19 de setembro. Já a fase de entrada acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro.

Grandes Finais

As duas primeiras equipes batalharão em uma grande final melhor de cinco em 16 de outubro para decidir os campeões.

O evento será realizado em local não divulgado em São Paulo, Brasil.

Premiação

O prêmio de US$ 30.000 será dividido entre as oito melhores equipes da seguinte forma:

Primeiro lugar: US$ 12.000

Segundo lugar: US$ 8.000

Terceiro lugar: US$ 5.000

Quarto lugar: US$ 2.500

Quinto lugar: US$ 1.400

Sexto lugar: US$ 500

Sétimo e oitavo lugar: US$ 300 cada

Cronograma

Inscrições: 29 de junho a 13 de julho

Qualificatórias abertas: 16 a 18 de julho

Temporada regular: todo fim de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro

Eliminatórias: 9 e 10 de outubro

Grandes Finais: 16 de outubro

Stream

A primeira temporada da MPL Brasil será transmitida ao vivo nos canais oficiais da MPL Brasil no Facebook, YouTube, Twitch, Nimo TV e TikTok Live.

