O próximo título multijogador de Star Wars, Star Wars: Hunters, está previsto para ser lançado em 2022 para Nintendo Switch e plataformas móveis. Um atirador de arena em terceira pessoa com um gostinho de Overwatch, Hunters apresentará um elenco diversificado de personagens de todas as extremidades da galáxia lutando em frente a uma multidão raivosa.

Até agora, não houve detalhes específicos sobre as habilidades dos personagens, mas podemos especular com base nos vídeos lançados e no que sabemos sobre Star Wars. Até agora, nove personagens foram revelados pelo site oficial e pelo trailer cinematográfico.

Aqui estão todos os personagens jogáveis ​​em Star Wars: Hunters que foram anunciados até agora.

Aran Tal

Aran Tal é um personagem Mandaloriano que busca “servir à justiça ardente”. Este slogan, junto com sua placa de identificação ardente no site de Star Wars: Hunters e sua aparição no trailer cinematográfico, indica que ele usará uma arma lança-chamas. Esta provavelmente será uma habilidade especial ou até mesmo “ultimate!”, já que ele está segurando pistolas blaster duplas como sua arma principal. Aran Tal também usa uma mochila a jato.

Grozz

Grozz, o guerreiro Wookiee, parece ser um personagem focado em combates corpo a corpo, utilizando armas corpo-a-corpo contundentes feitas de sucata Imperial. Seu texto no site diz que ele tem uma “tendência para desarmar dróides e seus oponentes”, então ele pode ter bônus de dano contra dróides ou uma habilidade que desarma os oponentes por um curto período de tempo. Suas armas feitas de sucata imperial são uma indicação ao fato de que Star Wars: Hunters se passa em um período pós-Império.

Utooni

Utooni é uma dupla de Jawas empilhados um em cima do outro, como o clichê de duas crianças entrando sorrateiramente em um filme proibido. Mas esta pilha de necrófagos ostenta um “arsenal de poder de fogo oculto” e ambos estão armados com os icônicos blasters de íons Jawa, que são conhecidos por serem particularmente eficazes contra dróides. O trailer cinematográfico mostra Utooni jogando uma granada também.

J-3DI

J-3DI é um andróide único com sabre de luz “programado para acreditar que a Força está com ele”. Tanto no trailer cinematográfico quanto no curto gameplay que vazou, parece que J-3DI será capaz de fazer ataques de sabre de luz que os humanóides seriam incapazes de fazer, graças à sua mecânica de dróide. Apenas com base no ícone da jogabilidade que vazou, ele parece que terá um ataque em área como um turbilhão como sua ultimate. É improvável que ele seja capaz de realmente usar a Força, sendo um dróide, mas provavelmente terá habilidades baseadas em tecnologia que imitam os ataques tradicionais da Força.

Rieve

Rieve é ​​outra guerreira corpo a corpo, sintonizada com o lado sombrio da Força. Não se sabe se ela é uma Sith real; mesmo que J-3DI a chame de uma no trailer cinematográfico, isso pode ser apenas devido à sua programação. No vídeo de jogo que vazou, ela mostrou ter uma habilidade de lançamento de sabre de luz, bem como um ataque de salto para a frente e talvez um ataque de colisão.

Imara Vex

Imara Vex é uma caçadora de recompensas, equipada com um rifle blaster personalizado e um lançador de mísseis montado no ombro. Sua espécie é desconhecida.

Slingshot

Slingshot é um Ugnaught operando um droideka Separatista personalizado como se fosse um traje mecânico. Slingshot terá acesso a bastante poder de fogo com seu conjunto duplo de blasters gêmeos e, com base nos droidekas que vimos nos filmes de Star Wars, espere ver um escudo e rolamento como parte de seu conjunto de habilidades.

Sentinel

Sentinel é um ex-Stormtrooper Imperial, operando um grande blaster pesado de repetição. Sua biografia no site do jogo o chama de “um remanescente do Império que não quer aceitar a derrota”, o que serve como outro indicador de que Hunters ocorre após a queda do Império.

Zaina

Zaina é uma “veterana da Aliança Rebelde e uma heroína da Nova República”, que também serve como um terceiro indicador do período pós-Império. Ela tem um blaster do tipo contrabandista e o que parece ser uma pequena mina em seu cinto de utilidades. Ela também tem próteses de metal para as pernas, o que pode ajudá-la a alcançar pontos de vista elevados.

