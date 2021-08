Tencent renova E-sports de Arena of Valor para 2022, junta forças com Honor of Kings para planos de expansão global

A Tencent planeja expandir significativamente os E-sports de Arena of Valor em 2022, anunciou a empresa em comunicado. O cenário de e-sports do jogo será reformulado no próximo ano, com mais competições ao redor do mundo, e unirá forças com Honor of Kings.

Honor of Kings é o jogo MOBA original desenvolvido e publicado pela Tencent Games em 2015 para dispositivos móveis. Posteriormente, uma versão globalizada foi lançada em 2016, chamada Arena of Valor, para jogadores de todo o mundo. Embora os jogos tenham vários diferenciais, a Tencent estará unindo seu cenário de e-sports pela primeira vez no ano que vem com a Arena of Valor World Cup (AWC) 2022.

O AWC, que vem acontecendo em meados do ano desde o seu início em 2018, será um pouco mais tarde, em outubro do próximo ano. Tencent disse que o prêmio total para a competição será de mais de US $ 8 milhões. Em comparação, o 2021 AWC teve um prêmio de $ 500.000.

Dezesseis espaços da fase de grupos estarão em disputa no AWC 2022. Ao contrário de copas do mundo anteriores, as equipes SEA preencheram a maioria desses espaços, e a Tencent prometeu uma distribuição mais global das equipes enquanto tenta expandir o cenário de e-sports de Arena of Valor. As equipes chinesas também estarão competindo nele.

“Com um espírito global em mente, o AWC verá as melhores equipes da Ásia, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Europa se enfrentarem cara a cara”, disse a Tencent.

Honor of Kings e Arena of Valor são jogos separados com várias mecânicas sobrepostas. Para resolver este problema, o AWC será jogado em uma “versão de eSports totalmente nova” com um pool de heróis de ambos os jogos para garantir um ambiente competitivo justo.

Além disso, a Tencent adiantou que vai reformular o calendário e a estrutura dos torneios do Arena do Valor e-sports a partir do próximo ano. Isso inclui ligas profissionais locais e regionais que levam ao AWC para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Europa. A empresa também estabelecerá várias novas ligas.

A Tencent vai anunciar mais detalhes sobre as novas ligas e a Arena do Valor Internacional Championship (AIC) 2022 nos próximos meses.

“Estamos combinando Arena of Valor e Honor of Kings pela primeira vez e estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes sobre como as equipes podem se classificar em breve”, disse Bernd Gottsmann, líder do centro de e-sports global da Tencent Games. “A comunidade e base de jogadores de Arena of Valor são tão apaixonadas, e é por isso que queríamos criar algo que realmente levasse a experiência competitiva a um nível totalmente novo.”

A mudança da Tencent pode não ser uma surpresa. Honor of Kings é imensamente popular na China e supostamente tem mais de 100 milhões de usuários diários em média. O Arena of Valor, por outro lado, não tem conseguido replicar esse sucesso fora de regiões específicas como o Sudeste Asiático. A unificação irá impulsionar o ecossistema de e-sports para Arena of Valor enquanto parece competir com a popularidade crescente do novo MOBA móvel da Riot, League of Legends: Wild Rift.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 28 de agosto.