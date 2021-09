Temporada 27 de Clash Royale terá ajustes de balanceamento, visuais de torre, nova arena e muito mais

A Cozinha do Executor está chegando, com várias novidades.

A temporada 27 de Clash Royale será chamada Cozinha do Executor, segundo o site oficial do jogo. Ela começa em 6 de setembro, com um novo visual de torre, novos emotes, uma nova arena e ajustes de balanceamento.

Como sempre, a temporada terá um novo Pass Royale. Ele custa R$27,90 e conta com 35 níveis de recompensas. Há também uma versão gratuita do passe, que não tem tantas recompensas. No nível 35, a recompensa do passe gratuito será uma versão rara do Livro das cartas.

Confira tudo que precisa saber sobre a temporada 27 de Clash Royale.

Novidades

Visuais de torre

O novo visual de torre se chama Cozinha. A Torre do Rei é uma panela e a Torre da Princesa é feita de pratos.

Emotes

Há dois novos emotes na temporada 27 de Clash Royale, chamados Chef’s Kiss e Fruit Cake. Os dois serão com o Executor.

Fruit Cake ficará disponível na loja, mas Chef’s Kiss poderá sser desbloqueado no nível 20 do Pass Royale.

Arena

A nova arena da temporada 27 de Clash Royale será chamada Cozinha do Executor.

Imagem via Supercell

Ajustes de balanceamento

Confira as mudanças que serão feitas ao balanceamento na nova temporada:

Tesla Tempo de efeito: Reduzido (de 35 para 30 segundos)

Torre de Bombas Tempo de efeito: Fortalecido (de 25 para 30 segundos)

Guardas Dano: Aumenta em 12%

Bruxa Sombria Não aparecem mais morcegos após a morte da bruxa. Tempo para aparecer primeiro morcego: Fortalecido (de quatro segundos para um segundo) Velocidade de geração: Fortalecido (de sete para cinco segundos)

Bruxa Mãe Pontos de vida: Reduzidos em 4%

Veneno Velocidade de movimento inimiga: Reduzida (reduzida em 15%)

Gigante Elétrico Pontos de vida: Reduzidos em 4%

Bombardeiro Alcance de ataque: Reduzido de 5 para 4,5

Caçador Primeiro ataque: Fortalecido (reduzido em 0,2 segundo)

Espírito de Fogo Alcance do dano: Enfraquecido (de 2,5 para 2,3)

Cemitério Geração de esqueletos: Fortalecida (um esqueleto a mais aparece na destruição do cemitério)

Gigante Real Primeiro ataque: Fortalecido (reduzido em 0,2 segundo)

Goblins Geração: Agora os Goblins serão gerados com certa distância um do outro.

Bola de Neve Empurrar para trás: Fortalecido (distância aumenta de 1,5 para 1,8)

Goblin com Broca Geração de Goblin: Enfraquecida (um Goblin a menos aparece na destruição da broca)

Porcos Reais Dano: Aumenta em 6%



Mais detalhes do balanceamento e dos motivos por trás das mudanças estão disponíveis no site oficial do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 03 de setembro.