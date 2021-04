Supercell revela 3 novos jogos no universo Clash

A Supercell, criadora de Clash of Clans e Clash Royale, apresentou três novos jogos ambientados no universo Clash hoje. Os jogos são chamados de Clash Quest, Clash Mini e Clash Heroes.

Os três jogos serão completamente diferentes dos títulos anteriores feitos pela empresa finlandesa de desenvolvimento de jogos. Eles ainda estão no início do desenvolvimento, mas os jogadores verão personagens familiares de Clash of Clans e Clash Royale neles.

Clash Quest é um jogo de estratégia em turnos. Os jogadores devem criar tropas e batalhar contra diferentes defesas e chefes para avançar pelas ilhas do mundo Clash. Cada partida é contra uma defesa predefinida. Os jogadores devem formar combos eficazes com suas tropas disponíveis para eliminá-lo.

Captura de tela via Supercell

Clash Mini é um autobattler simples de jogar, mas que oferece profundidade estratégica. Os jogadores devem competir neste jogo de tabuleiro usando “miniaturas” de personagens reais do universo Clash, daí o nome do jogo.

Captura de tela via Supercell

Neste, os jogadores devem colocar suas miniaturas no tabuleiro ao mesmo tempo, sem olhar para o ataque do inimigo. As miniaturas atacarão por si mesmas e vencerá o jogador com melhor posicionamento e uso efetivo dos recursos.

Finalmente, Clash Heroes é talvez o jogo mais emocionante dos três títulos. É criado com a Unreal Engine e os jogadores devem lutar por aventuras no universo Clash. O esquema de controle é semelhante ao que os jogadores podem ver em Brawl Stars da Supercell com um analógico à esquerda e botões de ataque à direita.

Captura de tela via Supercell

Todos os três jogos estão em desenvolvimento inicial, então pode demorar um pouco até que sejam lançados. Mas a Supercell deixou claro que o desenvolvimento desses novos títulos não afetará Clash of Clans e Clash Royale de forma alguma, já que as equipes de desenvolvimento de jogos são separadas.

A empresa também disse que manterá esses jogos no mesmo “alto padrão” de outros títulos da Supercell e os descartará se eles não forem cumpridos. Além disso, a Supercell confirmou que existem “outros jogos” em desenvolvimento que não estão relacionados ao Clash.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de abril.

