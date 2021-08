Summoners Wars: Lost Centuria realizará o primeiro evento de e-sports em 7 de agosto com um prêmio de US$ 20.000

As finais de Guerra dos Summoners Wars: Lost Centuria World Showdown 2021 acontecerão em 7 de agosto. Oito jogadores de todo o mundo estarão competindo por uma parte do prêmio de US$ 20.000. O torneio será online devido a questões de segurança causadas pela pandemia de COVID-19.

Todas as partidas serão jogadas com as cartas ajustadas para o nível 10 para garantir um campo de jogo nivelado. Além disso, efeitos de conjunto de runas e efeitos de pedras de habilidade também serão aplicados e os jogadores poderão escolher e banir diferentes monstros.

O prêmio em dinheiro será distribuído entre os quatro primeiros jogadores da seguinte forma:

Primeiro lugar: US$ 10.000

Segundo lugar: US$ 5.000

Terceiro lugar: US$ 3.000

Quarto lugar: US$ 2.000

A competição será transmitida ao vivo no canal oficial de Lost Centuria no YouTube no dia 7 de agosto, a partir das 24h00. Será transmitido em 11 idiomas.

Lost Centuria é um jogo de estratégia em tempo real PvP ambientado na franquia Summoners War. Foi desenvolvido e publicado pela Com2uS em 29 de abril de 2021. O jogo original da franquia, Summoners War: Sky Arena, teve um enorme sucesso e alcançou mais de 150 milhões de downloads em todo o mundo.

Este jogo também tem um cenário de e-sport que consiste em um Summoners War: World Arena Championship. No ano passado, as finais tiveram um prêmio de US$ 210.000 e foram realizadas online devido à pandemia de COVID-19.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 06 de agosto.