Quais dispositivos e plataformas podem usar o Xbox Cloud Gaming?

A Microsoft está expandindo a versão beta do Xbox Cloud Gaming para plataformas adicionais após um longo período de serviço apenas disponível em dispositivos Android.

Agora, jogadores em PCs com Windows 10, Android e dispositivos Apple em 22 países podem se divertir jogando certos títulos do Xbox sem a necessidade de acesso direto aos seus consoles Xbox ou a uma máquina construída especificamente para jogar.

Com esta expansão, a Microsoft adicionou a compatibilidade beta do Xbox Cloud Gaming para PCs com Windows 10 e dispositivos que usam o sistema operacional iOS. No entanto, ao contrário da versão Android do programa, não há um aplicativo dedicado.

Os jogadores que desejam utilizar o Xbox Cloud Gaming em dispositivos Windows ou Apple precisarão fazê-lo abrindo um navegador compatível e acessando o site oficial do Xbox. A partir daí, eles podem entrar usando sua conta da Microsoft vinculada ao Xbox Game Pass Ultimate para acessar uma biblioteca de jogos compatíveis.

Aqui está como você pode usar o Xbox Cloud Gaming em todas as plataformas disponíveis atualmente.

Android Baixe o aplicativo Xbox Game Pass Vá para o site oficial do Xbox usando o Google Chrome

Apple / iOS Vá para o site oficial do Xbox no navegador Safari

PC com Windows 10 Vá para o site oficial do Xbox usando o Google Chrome ou Microsoft Edge



Para ingressar na versão beta do Xbox Cloud Gaming, tudo o que você precisa fazer é certificar-se de ter uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e usar o método apropriado para acessar o programa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de junho.