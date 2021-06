Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) vem para o Brasil

A Mobile Legends: Bang Bang ( MLBB ) Professional League (MPL) está se expandindo fora do sudeste da Ásia. A Moonton anunciou ontem que sua liga premium de esportes eletrônicos chegará ao Brasil.

A empresa disse que a MPL Brasil chegará “em breve”. Outros detalhes ainda não foram anunciados.

Uma viagem cheia de emoções e competições épicas vai começar!



A #MPLBR está chegando ao Brasil em breve. Prepare sua equipe para a caçada!🐆 pic.twitter.com/fUoLHD8qPz — MPL Brazil (@mplbrazil) June 26, 2021

Atualmente, a MPL funciona em quatro países da SEA: Filipinas, Indonésia, Cingapura e Malásia. Até 2020, Cingapura e Malásia eram uma região unificada que estava separada deste ano.

Apesar de serem ligas com foco regional, as MPLs apresentam números de audiência impressionantes. A sétima temporada da MPL Indonésia, Malásia e Filipinas, que aconteceu de fevereiro a maio de 2021, registrou 1,8 milhão, 1,4 milhão e 111.190 pico de espectadores, respectivamente, de acordo com o Esports Charts. A recém-lançada Singapore MPL, por outro lado, conseguiu 22.709 espectadores em seu pico.

A Moonton parece ter decidido replicar esse sucesso também em outros países, começando pelo Brasil. No entanto, esta não será a primeira investida da empresa no país sul-americano. No ano passado, organizou o MLBB: Campeonato Nacional do Brasil com um prêmio de US$ 15.000. Ele atingiu o pico de 7.996 espectadores e teve uma audiência média de 1.966, de acordo com as Esports Charts.

O vencedor, DreamMax representou o país no US$ 300.000 M2 World Championship em Cingapura. A equipe foi eliminada na fase de grupos.

Moonton enfrenta uma tarefa difícil em países como o Brasil, onde o novo MOBA League of Legends: Wild Rift está ganhando popularidade. Recentemente, a Riot anunciou a US$ 50.000 Lolcito Salvaje Abierto para Wild Rift na América Latina. Inclui eliminatórias abertas que levam a uma fase de grupos, fase de entrada e uma grande final em LAN na Cidade do México.

A Riot também enfrenta o desafio de desenvolver e-sports do Wild Rift no SEA, onde jogos como MLBB e Arena of Valor já são imensamente populares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 27 de junho.