Final Fantasy VII terá um battle royale para mobile

A Square Enix anunciou um novo título battle royale game no universo Final Fantasy VII. Ele se chama The First Soldier e será lançado para Android e iOS ainda neste ano.

Final Fantasy VII: The First Soldier se passa em Midgar, que é a capital da gigante industrial Shinra Electric Power Company. Trinta anos antes dos eventos de FFVII, a Shinra criou “SOLDIER”, uma tropa experimental de lutadores aprimorados, para auxiliar no controle militar.

Imagem via Square Enix

Para conseguir a vitória no battle royale, os jogadores lutam com esses soldados. A Square Enix só lançou uma prévia do jogo, mas parece que o mapa será grande e terá ambientes com os quais os fãs de FFVII estão familiarizados.

Imagem via Square Enix

Com base na prévia, parece que será possível equipar duas armas e cada jogador terá três habilidades. Haverá vários soldados com diferentes habilidades em The First Soldier. Ele será lançado mundialmente em 2021.

Além desse battle royale para dispositivos móveis, a Square Enix também anunciou FFVII Ever Crisis para dispositivos Android e iOS. É um “jogo solo estruturado em capítulos” que cobre toda a linha do tempo de FFVII. O jogo deve ser lançado em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.