Como ingressar no Xbox Cloud Gaming Beta

O ecossistema do Xbox está se expandindo novamente.

A Microsoft disponibilizou oficialmente os serviços beta de jogos em nuvem do Xbox para todos os membros do Xbox Game Pass Ultimate em todas as principais plataformas.

Isso significa que o serviço, anteriormente conhecido como xCloud, agora está sendo executado em PCs com Windows 10, dispositivos Android e dispositivos Apple em 22 países.

Para ingressar na versão beta do Xbox Cloud Gaming, tudo o que você precisa fazer é certificar-se de ter uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e usar o método apropriado para acessar o programa. Isso varia entre os dispositivos e os sistemas operacionais, portanto, certifique-se de usar os métodos corretos, quando aplicável.

Veja como você pode acessar o Xbox Cloud Gaming em cada uma das plataformas compatíveis, principalmente por meio do uso de navegadores compatíveis.

Dispositivos Android

App Xbox Game Pass

Os usuários do Android podem baixar um aplicativo Xbox Game Pass especializado no Google Play ou Samsung Galaxy Store, que pode então ser usado para acessar diretamente os serviços de jogos em nuvem para títulos Xbox compatíveis.

Navegador Google Chrome

Assim como com outros dispositivos, os usuários do Android também podem simplesmente acessar o Xbox Cloud Gaming por meio de um navegador compatível.

Vá para o site oficial do Xbox no navegador

Faça login com sua conta da Microsoft vinculada ao Xbox Game Pass Ultimate

Você deve ter acesso a uma biblioteca compatível de jogos

Dispositivos Apple

Como a Apple não permite que serviços como o Game Pass operem dentro do ecossistema de sua App Store, a Microsoft disponibilizou o Xbox Cloud Gaming exclusivamente por meio do navegador para dispositivos iOS. Parece que também estará acessível apenas por meio dos navegadores Safari, por enquanto, em produtos iPhone e iPad.

Vá para o site oficial do Xbox no navegador

Faça login com sua conta da Microsoft vinculada ao Xbox Game Pass Ultimate

Você deve ter acesso a uma biblioteca compatível de jogos

Como não é possível usar um aplicativo no iOS, você pode selecionar o site oficial do Xbox usando o recurso de compartilhamento do Safari e adicionar o favorito à tela inicial como um atalho para fácil acesso.

PC com Windows 10

Se você não tiver um PC que possa baixar ou executar nativamente alguns dos jogos que deseja jogar, a Microsoft está oferecendo o Xbox Cloud Gaming por meio dos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge no PC.

Vá para o site oficial do Xbox no navegador

Faça login com sua conta da Microsoft vinculada ao Xbox Game Pass Ultimate

Você deve ter acesso a uma biblioteca compatível de jogos

À medida que o programa Xbox Cloud Gaming continua a evoluir, você pode esperar que a Microsoft e a equipe do Xbox atualizem esses requisitos de sistema e levem o serviço para ainda mais plataformas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de junho.