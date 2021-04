Como corrigir o erro de Among Us “GoogleAuthNoToken e LinkAccountFail”

Com a nova atualização do Airship, mais jogadores estão voltando ao espaço e jogando Among Us.

Esse fluxo de jogadores não causou problemas de quebra de jogo, mas parece que os jogadores na versão Android ou Google Play do jogo estão tendo problemas para fazer login.

Se um jogador na versão Android ou Google Play de Among Us tentar fazer login em sua conta, provavelmente receberá uma mensagem de erro com a tag “GoogleAuthNoToken e LinkAccountFail”.

Até que o problema da conta seja resolvido, simplesmente use uma conta de convidado para continuar jogando. Se você tentar entrar, receberá uma mensagem de erro e estará automaticamente em uma conta de convidado. E se você ainda tiver problemas, apenas reinicie o jogo e você estará em uma conta de convidado, pois o login falhará novamente.

Esse erro simplesmente significa que houve um problema ao entrar porque alguma forma de verificação ou problema do servidor está atrapalhando as funções de login. Os desenvolvedores da InnerSloth estão cientes do problema e estão tentando consertá-lo, mas eles deram aos jogadores uma solução alternativa por enquanto.

Isso removerá algumas opções e o bloqueará no bate-papo rápido, mas pelo menos você ainda pode jogar Among Us enquanto os desenvolvedores trabalham em uma correção.

Não parece que esse problema esteja acontecendo com jogadores em qualquer outra plataforma no momento. No entanto, problemas de autenticação surgiram antes, e outros estão atualmente listados nas correções do desenvolvedor e no documento público de progresso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de abril.

