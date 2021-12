Arena of Valor está de olho na expansão global de seu esport em 2022 com prêmios de até US $ 10 milhões

O ecossistema do esports de Arena of Valor está se expandindo significativamente em 2022.

Bernd Gottsmann, líder de esportes eletrônicos globais na Tencent Games, disse que a empresa planeja expandir o cenário de esports do MOBA para dispositivos móveis “em todos os níveis” e levará o jogo a mais regiões. A empresa também aumentará o investimento no ecossistema global de esports.

No passado, o AoV hospedava torneios de esports no oeste, mas eles foram interrompidos depois que o jogo não conseguiu atrair muita atenção. Com o crescimento dos jogos para dispositivos móveis nesses mercados, parece que a empresa chinesa está procurando um retorno, especialmente com o novo MOBA League of Legends: Wild Rift ganhando popularidade.

O Esports de AoV em 2021 serão divididos em cinco fases. Isso inclui torneios amadores abertos para todos, copas regionais, ligas profissionais e a grande competição internacional, a AIC e a Copa do Mundo (AWC).

Screengrab via Tencent

Torneios amadores

Gottsman disse que os torneios estabelecidos em cidades e em campi estarão voltando. Além disso, mais regiões serão adicionadas para tornar o cenário amador “verdadeiramente global”. Isso inclui Europa, Norte da África, Oriente Médio, Sul da Ásia, América do Norte e América do Sul.

“Em 2022, planejamos adicionar oportunidades adicionais para simplesmente pegar seus amigos e competir contra outras equipes aspirantes”, acrescentou.

Os jogadores também poderão assistir a mais competições e desenvolver suas habilidades, com novos torneios de criação de conteúdo sendo lançados em 2022. Mais detalhes sobre isso e torneios amadores serão revelados no futuro.

Semi-profissional

As equipes que dominam no nível amador passarão para o nível semi-profissional. Aqui, eles podem competir em novas taças regionais para representar suas comunidades locais.

Ligas profissionais

As ligas profissionais estabelecidas no Sudeste Asiático também retornarão, mas a Tencent também as levará para mais regiões. As regiões exatas não foram reveladas.

“Em breve veremos novas estrelas locais e regionais surgindo e tendo sua chance de se apresentar em palcos internacionais”, disse Gottsmann.

Torneios internacionais

No passado, a competição mais premium no ecossistema de esports de Arena of Valor era a AIC de final de ano. A partir de 2022, entretanto, a AoV World Cup (AWC) terá o torneio de estreia. A AIC será realizada em junho, enquanto a AWC acontecerá em outubro.

AIC 2022

AIC 2022 oferece um prêmio de US$ 2 milhões, o que é o dobro do campeonato deste ano. As melhores equipes do primeiro semestre vão competir aqui.

Screengrab via Tencent

AWC 2022

O AWC agora representará o “pináculo dos esports de Arena of Valor”. No próximo ano, os fãs poderão testemunhar 16 times de todo o mundo competindo por uma fatia de US $ 10 milhões em outubro. Isso representa o maior prêmio para um evento de esports eletrônicos para celular.

Cada equipe qualificada tem a garantia de um mínimo de US$ 250.000. O vencedor, por outro lado, levará US$ 3,5 milhões.

Screengrab via Tencent

Embora Gottsmann não tenha abordado isso no anúncio, a Tencent havia anunciado anteriormente que unificará os esportes AoV com a versão chinesa do jogo, chamada Honor of Kings no AWC 2022. O jogo tem mecânicas semelhantes, mas há várias diferenças nos heróis. A Tencent disse que seu objetivo era resolver esse problema desenvolvendo uma “nova versão de e-sports” do jogo com pools de heróis de ambos os jogos.

Esta versão de esports também será usada nos Jogos Asiáticos de 2022, onde AoV é um dos oito jogos selecionados como eventos de medalha no prestigioso evento esportivo quadrienal.

Screengrab via Tencent

Sudeste da Ásia

No SEA, o MOBA móvel foi publicado pela Garena. A empresa também atende o cenário de esports da região. SEA é atualmente a região mais popular para a Arena of Valor, com ligas profissionais estabelecidas em diferentes países. Esses incluem:

RoV Pro League (RPL): Tailândia

Arena of Glory (AOG): Vietnã

Garena Challenger Series (GCS): Taiwan

AoV Star League (ASL): Indonésia

Justin Lye, gerente global de esportes eletrônicos para jogos móveis da Garena, disse que a empresa irá “escalar” as ligas profissionais em 2022 com mais times sendo convidados e maiores prêmios.

Com a mudança na programação dos torneios internacionais, o calendário das ligas profissionais também está sendo alterado um pouco. A primeira temporada em todas as ligas profissionais acontecerá de janeiro a maio. Os vencedores daqui avançarão para o AIC 2022.

Isso será seguido pela segunda temporada entre julho e setembro. As melhores equipes daqui chegarão ao AWC.

Garena também está introduzindo um novo “sistema de pontos anuais”. As equipes locais podem acumular pontos ao longo do ano, que serão usados ​​para qualificação para AWC. O sistema de pontos garante que as equipes se concentrem na consistência.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de dezembro.