A próxima temporada do Brawl Stars, Brawlywood, trará a nova Brawler Lola

Os fãs de Brawl Stars viajarão para as luzes brilhantes de Los Angeles na próxima temporada chamada Brawlywood, que será lançada em duas semanas, revelou a Supercell no Brawl Talk de hoje. A próxima temporada contará com um novo Brawler, novo Passe Brawl, visuais exclusivos e outros recursos temáticos de Hollywood.

A próxima Brawler a ser adicionada ao jogo se chama Lola, e ela tem uma raridade cromática. A superestrela usa seu cachecol de raposa falso para disparar estrelas brilhantes em seus alvos em um pequeno cone e com um longo alcance.

Seu super é único em Brawl Stars: ela cria uma cópia de si por um curto período. A cópia tem menos Vida do que ela, mas imita seus movimentos e ataques. Com ele, será possível criar estratégias criativas e mortais. Por outro lado, os jogadores podem ter dificuldade em pegar o jeito.

Captura de tela via Supercell

Ela será liberada junto com seu primeiro visual, Chola e o visual do Bull, B-800 que lhe dá um braço cibernético, ambas disponíveis no próximo Passe Brawl. Outros visuais, como Wattson Kong, Capitão Corvo, Gale Caça-Squeaks e Buzz Diretor, todas com temática de Hollywood, estarão disponíveis na loja durante a temporada, junto com reações e outros itens cosméticos.

Jessie também receberá um pouco do amor da desenvolvedora, já que sua reformulação será introduzida no jogo. Um novo visual chamado Jessie Felina será adicionada para celebrar as finais do Mundial de 2021 no final de novembro. Os jogadores vão poder ganhar este visual ao prever a equipa vencedora do evento internacional.

Embora a Supercell não tenha divulgado uma data oficial de lançamento para a próxima temporada, a oitava temporada atual, chamada de Era uma Vez um Brawl, terminará em 8 de novembro, de acordo com o cronômetro do jogo. Brawlywood provavelmente será introduzido no mesmo dia ou no dia seguinte após uma curta manutenção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 23 de outubro.