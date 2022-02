Todas as Mokoko Seeds da Wisdom Isle em Lost Ark

A Wisdom Isle is é uma das menores ilhas de Lost Ark, mas ainda há motivos de sobra para viajar para lá. No caso dos colecionadores, será importante encontrar as quatro Mokoko Seeds que a ilha oferece. Confira onde encontrar as Mokoko Seeds da Wisdom Isle.

Wisdom Isle é uma ilha estreita e relativamente simples que fica no canto sudeste de Luterra. Para chegar à Wisdom Isle, vá até o Wavestrand Port em East Luterra usando o Ocean Liner ou Triport. Quando estiver lá, é só pegar o barco para o sul e você chegará à Wisdom Isle. A ilha estará logo abaixo do Wavestrand Port no mapa.

Captura de tela via Smilegate | Edição por Michael Kelly

Quando estiver na Wisdom Isle, siga o caminho central até encontrar um local onde a estrada se divide em três direções diferentes. Se você quiser concluir as missões disponíveis na Wisdom Isle, siga em frente, passe pelas estátuas de pedra e entre na biblioteca no fim do mapa. No entanto, se estiver na ilha em busca das Mokokos, você vai fazer um desvio antes.

Para encontrar as Mokoko Seeds da Wisdom Isle, siga para a esquerda ou para a direita na bifurcação do caminho central. Será preciso explorar os dois lados para encontrar todas as Mokokos, então não precisa se preocupar tanto com o caminho que escolher antes.

Captura de tela via Smilegate

Se for antes para a direita, você vai precisar passar por baixo de algumas árvores e por cima de uma ponte de pedra antes de revelar uma entrada secreta para a biblioteca da ilha. Entre nela e procure embaixo das mesas, pois será difícil encontrar as Mokoko Seeds dessa área sem procurar com mais atenção.

Depois de encontrar as duas sementes que ficam nesse caminho, volte para o centro da ilha e pegue o outro caminho. Pelo lado esquerdo, depois de outra área isolada, continue seguindo a trilha, ignorando o penhasco que o jogo permite pular. Será preciso entrar em outra passagem secreta para a biblioteca e procurar em outras mesas e cadeiras para achar as outras Mokoko Seeds.

Quando tiver encontrado duas sementes em cada sala secreta, você terá todas as Mokokos da Wisdom Isle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.