Quantos personagens você pode ter por servidor no New World?

Quando você entrar no New World pela primeira vez , os jogadores terão um vislumbre de todos os reinos ocultos dentro do jogo. Esses servidores serão a casa do seu personagem e escolher um pode ser uma tarefa difícil. A maioria dos jogadores costuma optar por servidores com populações maiores, pois mais jogadores significa mais competição.

Se você está procurando jogar com um grande grupo de amigos, escolher um servidor que tenha uma população média pode ser uma escolha melhor para que você tenha melhor acesso aos recursos. Se você está se mudando para o New World de outro MMO, você já pode estar fazendo planos para criar alguns personagens em um novo servidor, mas não parece que será o caso no New World.

Embora isso possa mudar no futuro, os desenvolvedores afirmaram que os jogadores só podem ter um personagem em cada servidor.

You can have only 1 character per world. — New World (@playnewworld) June 18, 2021

Se você estava procurando ter vários personagens para experimentar diferentes opções ou estratégias diferentes conforme você sobe de nível, você precisará criar seus personagens em outros servidores. Embora o raciocínio por trás do porquê esse é o caso em New World não seja claro, pode ter algo a ver com o equilíbrio da presença de cada jogador no servidor. Em outros MMOs populares, a maioria dos jogadores tem vários personagens em um único servidor, permitindo que eles dominem o mercado.

Do ponto de vista técnico, você ainda pode criar um segundo personagem em seu servidor, mas precisará comprar o New World em uma nova conta da Steam, o que pode fazer com que o processo não valha a pena.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de setembro.