Quando montarias chegarão ao New World?

Quer você seja um jogador experiente após um extenso beta ou esteja começando de novo no dia do lançamento, você vai correr muito no novo MMO da Amazon Studios, New World.

A primeira coisa que você notará após as primeiras horas, pelo menos em comparação com outros MMOs populares, é a ausência de montarias. Atualmente, não há montarias disponíveis no New World e não está claro quando e como elas serão adicionadas.

Aqui está o que sabemos até agora.

As montarias serão adicionadas ao New World?

Sim, eventualmente as montarias serão adicionadas ao New World. Durante uma mesa redonda entre os membros da mídia e o diretor do jogo, Scot Lane, foi confirmado que as montarias serão adicionadas.

Lane e a equipe do New World não deram um tempo definido para quando elas seriam adicionadas, no entanto, porque ainda estão decidindo como adicioná-los.

Quando as montarias serão adicionadas ao New World? Como eles vão funcionar?

O tamanho atual do mundo do jogo “não é do tamanho que justifica uma montaria”, de acordo com Lane. O tamanho completo de Aeternum é muito menor do que outros MMO, como World of Warcraft, mas a equipe da Amazon está comprometida em aumentar o tamanho do jogo ao longo do tempo. O jogo atualmente é pequeno o suficiente para que as montarias não sejam uma necessidade, mas se o mapa continuar a se expandir, elas podem ser necessárias no futuro.

Quanto a como as montarias funcionarão, o plano é permitir que os jogadores se beneficiem da adição de montarias em mais maneiras do que apenas viajar rapidamente. No New World, quando você progride até certo ponto, você terá bastante Azoth, o recurso necessário para uma viagem rápida. E com o sistema de retorno a pousada e o sistema de ressurgimento em acampamentos, não faltam maneiras de se transportar rapidamente.

Lane disse que a equipe “lançou a ideia de burros, carroças ou carrinhos de mão” que serviriam como montarias com opções de armazenamento, mas não há nada “nos planos imediatos” para eles. Há um capítulo de história no jogo, intitulado “Beasts of Burden” que explica que animais como burros e cavalos de fazenda não podiam ser transportados para Aeternum de navio.

Quando as montarias chegarem ao New World, provavelmente haverá montarias básicas disponíveis para comprar ou ganhar, bem como montarias mais elaboradas que podem ser recompensas de muito trabalho ou mesmo compradas com dinheiro real.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 28 de setembro.