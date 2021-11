Quando lança Guild Wars 2: End of Dragons?

A nova expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, trará nove especializações de elite novas para você conhecer, além de várias outras novidades.

Após quatro testes beta diferentes, a terceira expansão do jogo está quase pronta, mas só será lançada no ano que vem. End of Dragons ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas deve sair em fevereiro de 2022.

Originalmente, o jogo seria lançado no final de 2021. Mas em julho a Arenanet Studio divulgou uma nota explicando que o lançamento seria adiado para o início de 2022.

Desde então, a desenvolvedora declarou que pretende lançar o jogo em fevereiro, mas que ainda não há uma data específica a divulgar. A página inicial do site oficial de Guild Wars 2 mostra um trailer da expansão com uma enorme legenda sob ele, dizendo “February, 2022” (“fevereiro de 2022”).

End of Dragons está em pré-venda em várias edições diferentes, incluindo Standard (US$29,99), Deluxe (US$54,99), Ultimate (US$79,99), Collection Standard (US$49,99), Collection Deluxe (US$74,99) e Collection Ultimate (US$99,99).

As expansões anteriores de Guild Wars 2, Heart of Thorns e Path of Fire, foram lançadas respectivamente em 2015 e 2017. E Guild Wars 2 foi lançado originalmente em 2012.

O desenvolvimento de End of Dragons incluiu quatro sessões curtas de testes beta, cada um trazendo novos aspectos das especializações de elite da nova expansão.

O último beta de End of Dragons começa amanhã e permitirá o teste de todas as novas especializações de elite do jogo de uma vez, além da nova “montaria cooperativa de combate” do jogo, chamada siege turtle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 29 de novembro.