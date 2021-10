Qual o limite de reputação de facção em New World?

As facções são uma das principais mecânicas do New World que influenciam o modo como as facções se enfrentam dentro do jogo. Um novo jogador selecionará uma das três facções que estão no jogo: Sindicato, Saqueadores ou Aliança.

Não importa qual opção você escolha, sua escolha ditará seus aliados durante o PvP global e outros modos de PvP de fim de jogo. Além disso, fazer parte de uma facção fornece aos jogadores uma maneira de comprar algumas armas e armaduras que geralmente são bastante poderosas no início do jogo.

Conforme você progride nas classificações em sua facção, você terá acesso a equipamentos exclusivos mais fortes, portanto, há muito incentivo para aumentar sua reputação. Você pode estar se perguntando como essas classificações funcionam e qual é o limite máximo atual no New World.

Qual é o limite de reputação de facção em New World?

Screengrab via Amazon Game Studios

O limite atual de reputação de facções em New World é de 49.000. Os jogadores precisarão atingir a classificação final de seu status de facção para chegar a este ponto, o que também exigirá atingir o nível máximo 60.

Você pode ganhar reputação de facção completando missões de facção. Elas podem ser adquiridas no mural da facção com seu representante em cada cidade. Depois de atingir um nível, você será impedido de avançar até que tenha concluído uma missão de avanço e esteja no limite de nível exigido. Aqui está quanta reputação você precisa para alcançar cada nível dentro da facção escolhida.

Classificação dois: 3.000

Classificação três: 11.000

Classificação quatro: 26.000

Classificação cinco: 49.000

Depois de alcançar um novo nível, certifique-se de ir até o representante da sua facção e dar uma olhada nos equipamentos que estão disponíveis para compra. Eles podem ser muito úteis dependendo de quão longe você está no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 15 de outubro.