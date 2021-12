Qual é a rotação de Reaper em Final Fantasy XIV?

Pegue sua foice, faça sua cara sombria e prepare-se para jogar de Reaper na mais nova expansão de Final Fantasy XIV, Endwalker.

O Reaper não é tão fácil de aprender e pode ser confuso quando você desbloqueia classes e vê mais de uma dúzia de novas habilidades para usar. No início, ele terá um medidor, o Soul Gauge, que deverá ser preenchido para desbloquear mais habilidades do avatar sombrio do Reaper. Em seguida, dois outros medidores serão desbloqueados para dar mais complexidade ao estilo de jogo do Reaper.

Aqui está um guia rápido sobre como fazer a rotação do Reaper nos níveis 70, 80 e 90.

Rotação do Reaper no nível 70

As habilidades do Reaper não são difíceis de usar no nível 70, o nível base da classe. Você terá dois combos para aprender, bem como outras magias úteis, como o efeito de dano por tempo (DoT) e os avanços. Aqui está a rotação básica para um Reaper no nível 70.

Alvo único:

Shadow of Death como iniciador (feitiço DoT)

Soul Slice

Gallows (posição para trás) ou Gibbet (posição para o flanco)

Slice, Waxing Slice, Infernal Slice

Blood Stalk após o combo anterior é feito duas ou mais vezes (usando 50 Soul Gauge)

A habilidade que você não usou antes entre Gallows e Gibbet

Repetir. Reaplique o DoT quando ele expirar, use o True North quando você precisar se reposicionar.

Se você estiver fazendo este combo em monstros mais fracos, você pode usar a habilidade Blood Stalk depois de terminar seu combo uma vez porque o efeito de DoT dá 10 pontos de Soul Gauge quando os inimigos atingidos são abatidos.

O combo é o mesmo para dano em área, mas você pode encher o Soul Gauge ainda mais rapidamente graças ao efeito DoT que se acumula nos inimigos:

Whirl of Death como iniciador (feitiço DoT)

Soul Scythe

Guillotine

Spinning Scythe, Nightmare Scythe

Grim Swathe quando alcançar 50 Soul Gauge

Guillotine

Repetir.

Este artigo será atualizado com as rotações do Reaper nos níveis 80 e 90 e com vídeos de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 03 de dezembro.