Qual é a classe mais popular de Lost Ark?

Lost Ark está disponível para todos os jogadores ao redor do mundo, e agora com mais jogadores do que nunca no jogo, você vai querer descobrir qual classe é melhor para você.

Embora haja muita variedade com quatro Arquétipos oferecendo diferentes estilos de jogo e ainda mais variação de classe dentro deles, você tem muitas opções. Se você está atrás de alguma orientação, talvez queira ficar com o que a maioria dos jogadores está usando.

Atualmente, não há uma maneira clara de saber exatamente qual classe é a mais popular em todo o mundo, mas, graças ao Lostarkive, podemos ver o que as pessoas estão jogando em um dos servidores mais populosos da Europa.

A classe mais popular

Imagem via Smilegate

Não há uma resposta concreta para isso, pois a preferência de classe pode diferir de servidor para servidor, mas no servidor mais popular da Europa, de acordo com Lostarkive, a classe que é jogada mais do que qualquer outra é Assassin, Shadowhunter.

Pouco mais de 11 por cento dos jogadores no servidor Galatur estão jogando atualmente com Shadowhunter, que é meio por cento mais alto do que a segunda classe mais popular, Mage, Sorcerer.

Em terceiro lugar em mais uma classe de Assassin, desta vez a Deathblade. Enquanto duas das classes mais populares fazem parte do Arquétipo Assassin, a mais popular delas foi a Gunner, que 21% dos jogadores no servidor estão usando atualmente.

O arquétipo Gunner tem quatro classes dentro dele, sendo a mais popular das três o Gunslinger. A classe conquistou 9,3 por cento dos jogadores. O Sharpshooter, Artillerist e Deadeye, enquanto isso, ficam muito atrás.

Novamente, esses resultados podem diferir entre os servidores, mas parece mais provável que o Assasin Shadowhunter seja a classe mais popular do jogo no momento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.