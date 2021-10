Posso mudar o nome do meu personagem em New World?

O que tem no nome?

Há muitas coisas envolvidas na hora de criar o nome do seu personagem em um MMO e, por causa do sistema global, é ainda mais difícil escolher o nome perfeito em New World.

Embora muitos jogadores tenham corrido para o jogo assim que foi lançado para reservarem suas primeiras opções, os que não conseguiram fazer isso ficaram presos com opções menos interessantes.

Até o momento, o nome escolhido para o personagem é definitivo. Não há, atualmente, nenhuma opção para renomear personagens no jogo. Se você quiser um novo nome para o seu personagem, será preciso excluir o atual e criar um novo do zero.

Já que o jogo usa um sistema global para os nomes, os mais populares logo ficaram indisponíveis. Embora New World permita que os nomes tenham caracteres como espaços, a Amazon decidiu que apenas uma pessoa no mundo pode ter certo nome de personagem, juntando todos os servidores do jogo.

Então, se estiver com dificuldades para criar um nome razoável que ainda esteja disponível, saiba que você não está só. Mas, quando encontrar um, é bom ter certeza de que está feliz, porque até o momento não é possível mudar.

Dito isso, existem chances de que no futuro a Amazon implemente microtransações no jogo. Uma delas provavelmente seria a mudança de nome, especialmente se New World deixar de ter um sistema global para isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 29 de setembro.