Onde encontrar Rovlen em Lost Ark

Por se passar em um mundo fantástico, Lost Ark conta com diversas criaturas estranhas que você vai precisar encarar na sua jornada. Depois de concluir algumas das missões principais, os jogadores começam a encontrar chefes do mundo, que serão mais desafiadores que os monstros normais.

Rovlen é um chefe do mundo que aparece mais adiante e, por isso, é um pouco mais difícil de derrotar. Ele é nível 25 e fica na mesma área sempre, como outros chefes do mundo. Se você não conseguir encontrá-lo no local designado para ele, significa que ele já foi derrotado há pouco tempo.

Como o chefe reaparece a cada 30 minutos, provavelmente será preciso esperar ou voltar mais tarde para derrotá-lo. Se você encontrar outros jogadores na região que também estejam esperando, eles podem ajudar a ter uma ideia de quanto tempo falta para ele reaparecer e também podem ajudar a derrotar o chefe quando isso acontecer. De qualquer forma, ele vai reaparecer, então não se preocupe.

Rovlen é uma criatura que foi criada a partir de pedaços de lua da Chain War. Esses fragmentos o amaldiçoaram, transformando-o em um produto de magia das trevas.

Onde Rovlen fica?

Rovlen fica na Bilbrin Forest, na porção oeste da região e a leste da Grayhammer Mine. Fica no continente de West Luterra.

Captura de tela via Lost Ark Codex

Embora outros chefes do mundo nem sempre apareçam no mesmo lugar, Rovlen não se move, pois está enraizado no chão. Por isso, este chefe será um dos mais fáceis de encontrar no jogo.

Quando for enfrentar este chefe, tome cuidado com o cuspe venenoso e os ataques com a raiz. Se não desviar deles, você receberá muito dano e poderá morrer. O chefe também fará surgir outros monstros que precisam ser derrotados. Mas não será tão difícil derrotá-lo se você tiver o equipamento certo e algumas poções na mão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.