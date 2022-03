O design de mapa de Guild Wars 2 é o centro das atenções na nova expansão End of Dragons

A mais nova expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, levará os jogadores a Cantha, o mesmo cenário de Guild Wars: Factions. Já se passaram mais de 250 anos no jogo desde que os jogadores viram Cantha, mas agora eles devem se aventurar lá para descobrir os segredos por trás do ciclo do dragão ancião que impactou o fluxo da magia.

A maior vitrine para qualquer nova expansão é sua história. O Comandante matou muitos Elder Dragons e cada um deles criou uma Tyria mais instável. Em Cantha, os jogadores conhecerão novos personagens aliados e alguns inimigos. Aurene, que os jogadores criaram de um ovo, é um último farol de esperança para quebrar o ciclo do dragão.

Há surpresas relacionadas à história que irão encantar os jogadores que estão no jogo há muito tempo e há algumas partes da história que refletirão o mundo real com um toque de humor. Ambas as coisas criam uma experiência agradável ao longo da história e deixarão os jogadores ansiosos para descobrir que outras surpresas e momentos engraçados eles experimentarão à medida que progredirem no jogo.

Uma potencial desvantagem da história é a pausa que vem no final de alguns capítulos. Isso paralisa a história do jogador, como fazê-lo esperar pela aprovação de outro NPC ou ter tempo ocioso entre os eventos. Seja qual for o caso, os jogadores só podem progredir na história completando coisas ao longo do mapa, como corações, eventos ou apenas correndo e matando coisas. Ocorre menos em End of Dragons do que em outras expansões, mas ainda está presente.

Os fãs do original Guild Wars: Factions encontrarão muitos nomes de mapas familiares e Jade. O Comandante e sua equipe atravessarão a vasta região de Cantha enquanto aprendem sobre sua nova Jade Tech, explorando os mares no Skiff e andando na Siege Turtle. A continuação da história é uma grande parte de End of Dragons, mas onde ela brilha está nos belos mapas, novas coleções que oferecem coisas novas para os jogadores descobrirem e gatos e cães que você pode realmente acariciar.

Cantha é uma região grande e bonita

Uma das áreas onde End of Dragons realmente brilha é em seus mapas. Há pelo menos alguns pontos em cada mapa que são inspiradores. Os jogadores podem fazer uma pausa para apreciar a vista e darem uma boa olhada em seus arredores. E os jogadores devem ter o cuidado de realmente apreciar o ambiente, já que a estética de cada mapa parece incrivelmente pensada e impecavelmente projetada.

Imagem via ArenaNet

Os jogadores que gostam de explorar mapas e completar as coleções que os acompanham vão gostar desta expansão. Cantha mudou tanto desde a última vez que os jogadores estiveram lá, eles dificilmente a reconhecerão.

Apesar de Guild Wars 2 ser um jogo de quase 10 anos, o mundo é lindo e animado. Há flores coloridas, nascentes lindas e está cheia de animais. Para o deleite de muitos jogadores, existem até alguns animais com os quais o jogador pode interagir, como alguns cães e gatos na província de Seitung.

Os mapas têm mais verticalidade neles do que o Path of Fire. Embora os jogadores provavelmente não vejam a profundidade do tipo Heart of Thorns, existem algumas áreas de cada mapa que atrairão os jogadores a escalar os pontos mais altos para ver a vista. Existem algumas novas coleções que desafiarão os exploradores a olhar mais de perto o que podem parecer objetos sem importância para encontrar todos os segredos que Cantha tem a oferecer.

Como os jogadores agora têm uma ampla seleção de montarias para ajudá-los a atravessar Cantha, explorar o mapa não parece uma tarefa árdua e os jogadores provavelmente encontrarão coisas ao longo do caminho para parar e olhar ou inspecionar mais de perto para descobrir um segredo. Além das montarias, os jogadores agora também podem pescar.

Guild Wars 2 incentiva os jogadores a se unirem

A pesca é uma das maneiras mais fáceis que os desenvolvedores de Guild Wars 2 estão levando as pessoas a jogarem juntas. Os esquifes ficam mais rápidos quando os amigos se reúnem e torcem pela pessoa que está dirigindo o barco por meio de emotes que aparecem quando os jogadores se sentam em um esquife pilotado por outra pessoa.

Os amigos são incentivados a se reunir em seu novo Guild Hall, que possui uma grande seção de água que lhes permite pescar. Há também torneios de pesca para ver quem consegue pescar mais peixes nas Selvas Orientais da Província de Seitung. Além da pesca, End of Dragons implementa a primeira montaria para dois jogadores com a Siege Turtle. Um jogador senta na frente e dirige a tartaruga enquanto o jogador do lado do passageiro controla os canhões montados nela.

Com as novas Strike Missions, até 10 jogadores podem se reunir e enfrentar o conteúdo do jogo final que exigirá que eles trabalhem juntos para serem bem-sucedidos. Essas Strike Missions também terão um modo de desafio adicionado em atualizações futuras, o que pode ser um passo em direção às reides, o conteúdo mais difícil do jogo final.

Imagem via ArenaNet

O difícil das Strike Missions é encontrar jogadores com builds que se encaixem bem o suficiente para completá-las, especialmente nos novos modos difíceis, que são lançados logo após a expansão. Os desenvolvedores abordaram isso em um post no blog sobre Strike Missions e expressaram que querem “trazer o jogador, não a profissão… Isso significa que as funções devem ser determinadas por sua build e equipamento, e não por sua profissão.”

Isso pode ser uma dificuldade para os jogadores de PUG que estão usando a função LFG, já que muitos grupos preferem coordenação avançada para Strike Missions e outros conteúdos mais difíceis. Com as mudanças que a ArenaNet fez na função de certas habilidades, pode ser mais fácil para os jogadores simplesmente entrar em um grupo e completar uma Strike Mission ou Reide, especialmente porque todas as nove especializações de elite que chegam ao End of Dragons têm um suporte benéfico.

Jade Bots facilitam a vida em Guild Wars 2

Jade Tech é uma grande parte de Cantha e logo se tornará uma grande parte de como o jogador explora Tyria também. Os Jade Bots são um domínio que os jogadores desbloquearão após o Capítulo Cinco da história principal e ajudarão o jogador a fazer várias coisas, como reviver jogadores de um estado abatido ou dar resistência extra às montarias.

Esses pequenos bots fofos seguirão você por toda Tyria, não apenas Cantha, e existem diferentes módulos que os jogadores podem equipar neles para criar mais utilidade para o jogador.

A parte mais frustrante sobre os Jade Bots desde o início é sua capacidade de manter apenas duas Cargas de Poder de Jade. Os jogadores precisarão ganhar pontos de maestria e experiência para aumentar o número de cargas que o Jade Bot pode suportar, mas não deve demorar muito se os jogadores treinarem a maestria assim que conseguirem seus Jade Bots.

Os Jade Bots são muito mais difíceis de usar até que a carga aumente para quatro. Há muitas coisas que consomem a carga do Bot de Jade, algumas que o jogador pode nem perceber até que ela desapareça. Mas parece apropriado, já que a Jade Tech é nova para o personagem do jogador, e sua capacidade de fazer muito com ela é justificada, pois pode ser atualizada com o tempo. Além disso, quanto mais tempo os jogadores tiverem com ele, mais eles esperarão o quão útil o bot pode ser com apenas duas cargas. Como os Jade Chargers são tão abundantes, os jogadores não devem ter dificuldade em encontrar um se encontrarem algo que não podem fazer porque estão sem carga.

Sim, você pode acariciar o gato e o cachorro em End of Dragons

Existem tantos gatos e cães nos mapas de Cantha, e quase todos eles podem ser animais de estimação ou brincar com você. Existe até uma ilha na província de Seitung apelidada de “Ilha dos Gatos”, que fica logo abaixo de Zen Daijun.

No seu caminho até a ilha, você encontrará alguns gatos diferentes, alguns dos quais até com nomes. Existem até alguns grandes felinos com os quais os jogadores podem interagir. Um notável é chamado Pickle e ele solta corações sobre a cabeça enquanto os jogadores interagem com ele.

Em outros lugares, há cães que os jogadores podem acariciar, e até mesmo um dos personagens notáveis ​​tem um apartamento cheio de gatos que são fofos ou talvez um pouco aterrorizantes quando você tenta interagir com eles.

Independentemente disso, os amantes de animais certamente se distrairão quando passarem por um animalzinho. Não há nenhuma indicação no momento da escrita de que haja uma conquista oculta por acariciar todos os cães e gatos em Cantha, mas acariciar todos os animais fofos da região pode ser um objetivo pessoal de muitos aventureiros.

Com tantas coisas para fazer no jogo, as pessoas que comprarem este pacote de expansão ficarão entretidas por algum tempo. Para aqueles que amam missões secundárias e completar coisas, as coleções oferecidas pelos mapas são divertidas de pesquisar porque os mapas são bem animados e bem pensados.

Os mapas também são indicativos dos 250 anos no jogo desde a última vez que um jogador pisou neles, e é interessante progredir neles para ver até onde os Canthans chegaram desde que se desligaram do mundo. Quando os jogadores chegarem a Echovald Wilds, eles podem até melhorar e atualizar Arborstone para sua antiga glória por meio de uma trilha de maestria.

Há uma infinidade de grandes adições à franquia Guild Wars com End of Dragons. Aqueles que jogaram as expansões anteriores vão se divertir passando pelo jogo, desbloqueando todas as coleções e conquistas. E aqueles que jogaram Guild Wars: Factions encontrarão pedaços de história do jogo nesta nova expansão.

Embora não haja nada inovador sobre esta expansão em comparação com as duas últimas, está no mesmo nível da qualidade e diversão que os jogadores esperam de um pacote de expansão de Guild Wars 2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.