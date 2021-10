New World tem tudo, mas no que ele é bom?

Compilar meus pensamentos sobre o New World, o mais novo jogo da Amazon que é tão grande que nem consigo ver a linha de chegada, é uma tarefa difícil. Agora que estou há mais de 40 horas no jogo, há muito o que discutir.

Não há nada de inovador na história e mais tarde argumentarei que a história não é o ponto focal do jogo. Você faz parte de uma tripulação que está navegando para encontrar um lugar místico chamado Aeternum. Dizem que é uma terra cheia de tesouros, mas durante uma tempestade, você é lançado na costa e acaba mergulhado na energia negra da ilha chamada Corrupção. Depois de passar por isso, você finalmente chega à praia e começa sua jornada em Aeternum.

Começando em New World

Antes de chegar a Aeternum, você deve criar seu personagem. As opções não são impressionantes, mas há um pouco de personalização disponível, e há muitos estilos de cabelo para escolher.

Depois de passar por sua cena no início, você será apresentado aos controles básicos de combate e enviado para Aeternum com o resto das pessoas que naufragaram. Bem no início do jogo, você tem algumas armas para escolher, então você pode experimentá-las todas e ver qual combinação funciona melhor para você. Depois de algumas missões introdutórias, você terá a tarefa de encontrar a primeira cidade, que é diferente dependendo de onde você nasceu.

Enredo do New World

A primeira coisa que eu faria no New World seria reescrever completamente a história e adicionar cenas. Colher recursos é divertido demais, o combate é bom e o PvP é a essência do jogo. Mas se você vai ter um modo de história, pelo menos, dê alguma atenção a ele. Algumas das missões secundárias podem ser realmente interessantes se você tirar um tempo para lê-las, e a história principal não é entediante, mas deixa mais a desejar. O enredo no New World é básico e as missões não são inspiradas.

Vamos ser honestos aqui, a história não é boa, nem é o foco do jogo. Joguei vários MMOs com pelo menos uma história decente e a maior falha do New World é a maneira como ele conta a história. Existem muitas páginas ao redor do mundo se você estiver interessado em ler a história, mas duvido que até 10 por cento das pessoas as leiam. Eu com certeza não queria.

Eu também me formei em cinema, então minhas expectativas são bastante altas quando se trata de contar histórias. Meus MMOs favoritos são aqueles que podem mostrar uma história, não apenas contá-la. O New World faz um trabalho horrível nisso. As missões principais e muitas missões secundárias são dubladas, mas não há cenas (pelo menos não até onde estou na história) e nenhum diálogo fora da pessoa com quem você está falando diretamente.

Em relação ao diálogo, não é ruim. Os NPCs têm alguma personalidade para eles. Tive uma missão, por exemplo, em que uma NPC me enviou para verificar uma área. Quando voltei, ela me disse que não acreditava em mim e que iria verificar por si mesma. Beleza, que assim seja. Mas então, ela me deu outra missão, bastante parecida. E quando voltei dei a resposta para a pergunta que ela me fez, especificamente sobre o que aconteceu durante minha missão, ela disse que não acreditava em mim novamente. Eu estava gritando no Discord com meus amigos sobre essa missão, mas eu secretamente amava que ela fosse assim.

NPC in New World: "Go find out why the Azoth isn't flowing."

Me: Does that.

NPC: "What was causing it?"

Me: Tells her

NPC: "IMPOSSIBLE!!! I'll go look myself"



BITCH WHAT… BUT WAIT IT GETS BETTER 1/2 pic.twitter.com/Zl1tXNB273 — Jessica Scharnagle 💙 (@JessScharnagle) October 3, 2021

A história poderia ter uma grande melhoria, mas como eu disse antes, não é o foco principal do jogo. O cenário fornece algumas dicas da história, como a abundância de navios que estão todos quebrados na costa ou a grande torre quebrada que você visita bem no início do jogo. Ainda não é suficiente para fazer a história algo pelo que comprá-lo.

New World parece e soa lindo

Embora não haja nada de inovador no visual do jogo, ele tem um ar de beleza. Gostei especialmente da iluminação e de como o mundo parecia diferente durante o crepúsculo ou o amanhecer. As cidades no início estavam cheias de casas decadentes, mas começaram a se tornar populosas conforme as pessoas progrediam no jogo. Uma das minhas coisas favoritas a fazer, quando chego a uma nova cidade, é percorrê-la para ver se alguém já comprou uma casa e a decorou. A distância de renderização é bastante impressionante e embora eu possa não ver todos os detalhes, ainda é bonita à distância.

O som do jogo é bastante impressionante e diferente de tudo que já ouvi em um MMO. Os sons não são planos e você pode dizer a diferença quando está minerando cercado por árvores e terras em comparação com quando está minerando em um penhasco aberto.

As habilidades do jogo também parecem incríveis. Quase não quero usar uma das minhas habilidades com o martelo sempre que estiver disponível, porque soa como um trovão e pode ser ouvido a uma distância razoável. O estalo de um rifle soa tão impactante quanto na vida real.

New World é um MMO sandbox

Existem dois tipos diferentes de MMOs por aí: um MMO sandbox e um MMO de parque temático.

MMOs de parques temáticos são mais lineares. Você tem um conjunto de tarefas no jogo que permitirão que você vá para a próxima cidade ou posto de controle e a história é o que o motiva a fazê-lo. Jogos como World of Warcraft, Guild Wars 2 e Final Fantasy XIV são MMOs de parques temáticos.

Novo Mundo é um MMO sandbox. Isso significa que você pode correr para as cidades do jogo final no nível um, mesmo que provavelmente você morra antes de chegar lá. Há alguma orientação de luz no jogo. Por exemplo, uma vez que você atinge um certo ponto, você irá parar de subir de nível porque os mobs estão com um nível muito baixo. Mas na maior parte do tempo, o jogo permite que você faça o que quiser, onde quiser.

Eu gosto que New World é um MMO sandbox e é o primeiro de seu tipo que eu realmente gostei. Embora o combate seja semelhante em outros MMOs de sandbox, este é o primeiro em que não fiquei completamente desanimado pela mecânica de combate.

O único problema é que costumo ficar muito distraída. No meu caminho para minhas missões de facção, eu acabo derrubando árvores ou minerando, e então eu vejo mais algumas dessas coisas um pouco mais distantes, então eu vou até elas. E antes que perceba, estou sobrecarregada e mais longe de minhas missões do que onde comecei.

Se não for pela história, para que serve o New World?

Espero que você tenha amigos e uma companhia, porque é aqui que o New World brilha. Existem três facções: o Aliança, Saqueadores e Sindicato. Não há grande história por trás delas. Os Saqueadores são baseados nas forças armadas e acreditam em uma nação livre, o Sindicato é secreto e busca por conhecimento, e a aliança é baseada na igreja.

Essas nações reivindicam cidades e depois lutam por elas, e essa é a essência do New World. Existem muitas vantagens para essa facção manter uma cidade, incluindo bônus de coleta, aumento de danos e descontos na confecção, apenas para citar alguns. Quanto mais cidades sua facção controlar, melhor será o jogo para você.

Todas essas vantagens criam um grande motivo para as companhias se unirem e lutarem para assumir o controle máximo possível da Aeternum. Eu não lutei em nenhuma das batalhas ainda, mas minha companhia participou e transmitiu algumas delas e elas estão bem tensas. Eu sei que segurei minha respiração algumas vezes enquanto defendia Guardaventos pela primeira vez.

Que tipo de jogador vai gostar do New World?

Aqueles que amam o PvP provavelmente amarão o New World. Eu não amo o PvP sozinha, mas gosto disso em grupo. Também gosto de ser um membro prestativo da companhia, que cria e coleta coisas para as pessoas que vão para a batalha. Portanto, contanto que você tenha um grupo divertido de pessoas com quem jogar, você vai se divertir.

Para aqueles que gostam de MMOs pela história, você provavelmente não vai gostar de New World. As missões são repetitivas e muitas vezes me referi ao New World como “Simulador de Corrida 2021” porque elas estão muito longe de onde você as iniciou.

Com isso em mente, as pessoas para as quais o jogo é direcionado provavelmente irão gostar do New World. Há muitos motivos para conflito entre as facções para manter as lutas vivas e isso até torna uma estratégia interessante. Por exemplo, minha facção já negociou um cessar-fogo com a Aliança para que possamos nos concentrar nos Saqueadores, que são a maior força em nosso servidor.

Dito isso, este jogo tem uma data de expiração que se aproxima rapidamente para aqueles que jogam sozinhos, a menos que também gostem de jogar PvP sozinhos. MMOs normalmente são jogados por anos e anos se forem bem-sucedidos e o jogo é muito novo para ver se terá sucesso a longo prazo, mas acho que o New World tem uma boa chance se os desenvolvedores mantiverem o jogo atualizado e novo para aqueles que ficam por perto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 08 de outubro.