New World atinge pico de mais de 600.000 jogadores simultâneos no primeiro dia e ainda está aumentando

Os números do New World são superados apenas por CS:GO no lançamento.

O tão esperado lançamento de New World finalmente chegou em todo o mundo e os fãs se aglomeraram no jogo em grandes quantidades, liderando as paradas com mais de 600.000 jogadores simultâneos nas primeiras horas do lançamento do jogo.

No momento da escrita do artigo original, as estatísticas do jogo da Steam mostram que o New World está com 660.981 jogadores atuais, logo abaixo de CS:GO nas contagens de jogadores de hoje. O New World está vencendo outros jogos da Steam, como Dota 2 , Apex Legends e PUBG.

Screengrab via Steam

As filas para certos servidores do New World têm sido longas, especialmente se um streamer popular decidiu ingressar nesse servidor, mas eles estão se movendo com bastante rapidez. À medida que os servidores se equilibram, o jogo pode ter ainda mais jogadores simultâneos na Steam.

Alguns jogadores estão relatando filas de mais de 15.000 pessoas. Existem vários erros que alguns jogadores também estão recebendo. Na maioria das vezes, porém, as pessoas podem se recolocar na fila e entrar em um servidor em um curto espaço de tempo. Dependendo do servidor, os tempos de fila podem ser de cinco minutos ou cinco horas.

O mais novo MMO da Amazon teve dois períodos beta de sucesso e foi lançado hoje em todo o mundo em uma versão escalonada, que funcionou bem para a maioria das pessoas. Ainda havia alguns erros durante a espera na fila e alguns travamentos assim que as pessoas entraram no jogo, mas na maior parte, este foi um lançamento relativamente tranquilo para o New World.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 28 de setembro.