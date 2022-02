Melhores classes do Lost Ark para o PvE

O lançamento ocidental de Lost Ark finalmente chegou, e muitas pessoas estão lutando para descobrir qual classe será a melhor escolha para seus respectivos personagens enquanto atravessam o belo e expansivo mundo de Arkasia. O jogo oferece várias opções e estilos variados para escolher, mas existem classes que serão mais eficazes em um ambiente PvE ao lado de alguns companheiros de equipe.

Essa lista foi construída com base em sua eficácia em seu próprio papel, além de fornecer uma tonelada de utilidade sempre que eles estiverem indo para a batalha como um jogador solo ou em um grupo de amigos. Novamente, a maioria dos jogadores deve experimentar cada classe para ver qual combina com seu estilo de jogo único, mas para aqueles que procuram encontrar uma base para as expectativas, esta lista pode ajudá-lo a encontrar seu caminho.

Aqui está a lista com as melhores classes da Dot Esports para o PvE:

S – Gunlancer, Bard, Gunslinger

A – Paladin, Berserker, Artillerist, Sorceress

B – Shadow Hunter, Striker, Death Blade, Wardancer, Sharpshooter

C – Deadeye, Soulfist, Scrapper

As classes Bard, Gunlancer e Gunslinger estão no topo da lista por alguns bons motivos. Bard, por exemplo, fornece uma quantidade incomparável de curas e fortalecimentos que os tornam essenciais para qualquer grupo à medida que avançam em suas batalhas. Tanto no PvE quanto no PvP, Bards são a classe mais procuradas, pois são uma das maiores razões pelas quais um grupo falhará ou terá sucesso.

O Gunlancer é uma classe de primeira linha para quem gosta de ficar na linha de frente e absorver uma tonelada de pressão por seus companheiros de equipe. Esta classe possui uma enorme quantidade de HP com ótimas estatísticas defensivas e tem uma interrupção realmente útil que pode salvar uma luta impedindo temporariamente os inimigos de usar qualquer habilidade. Ele também pode proteger aliados, fornecer fortalecimentos e ser a esponja de dano perfeita que um grupo precisa enquanto ainda causa uma quantidade decente de dano.

Finalmente, o Gunslinger é a melhor escolha para aqueles que procuram causar muito dano rapidamente. Com três armas à sua disposição, os jogadores poderão distribuir diferentes tipos de ataques em diferentes circunstâncias, você tem problemas de curto alcance resolvidos com sua escopeta, combates de longo alcance com seu fuzil de precisão e as pistolas sempre confiáveis para lidar com vários alvos. Ele é um pouco mais frágil do que outras classes, mas seu dano e mobilidade relativamente alta devem ser capazes de tirar qualquer jogador de uma situação complicada.

As outras classes oferecem muitas vantagens para qualquer grupo, mas essas três classes podem se encaixar em quase qualquer composição de equipe. Mesmo assim, as outras opções podem ser muito divertidas de usar, se você deseja a explosão destrutiva em área da Sorceress, o dano confiável do Berserker e a curva de aprendizado relativamente mais segura, ou os recursos híbridos de suporte e dano do Paladin.

Se você ainda não tiver certeza de qual classe deseja jogar, poderá entrar no jogo e experimentar as várias classes e classes avançadas no Class Tester quando entrar no jogo pela primeira vez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.