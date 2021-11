Melhores armas e habilidades para Tanques em New World

Estas são as melhores opções para tanques em New World.

Se você joga New World desde seu lançamento no final de setembro, é provável que esteja começando a atingir o nível mais alto do jogo. Ter um tanque dentro do seu grupo será indispensável em conteúdo de nível superior, principalmente quando se trata de Expedições. Suas armas como um jogador tanque, bem como os atributos que você decide subir de nível, desempenham um papel crucial na capacidade do seu grupo de cumprir missões com sucesso, bem como nas suas chances de permanecer vivo.

As armas e atributos que você eventualmente decidir manter dependem, em última análise, das necessidades pessoais, do grupo ou da companhia, mas com as últimas atualizações do jogo e a direção que o meta está tomando, ter um jogador tanque em seu grupo é quase uma necessidade absoluta.

Aqui estão os melhores opções para tanques em New World.

Espada e Escudo / Machadão

Foto via Amazon Game Studios

Arma Principal: Espada e Escudo

Espada e Escudo Arma secundária: Machadão

Machadão Atributos: Constituição, Força

Esta tem sido uma das opções de tanques mais populares desde o lançamento do jogo, e é especialmente eficaz para PvP. Onde a Espada e o Escudo oferecem uma opção defensiva bem balanceada como arma principal, o Machadão como segunda arma permitirá que você cause grandes quantidades de dano em um curto espaço de tempo, o que é útil quando você é repentinamente emboscado por outros jogadores no PvP. Mesmo no PvE, estas mesmas armas com uma árvore de maestria de habilidade diferente para o seu Machadão pode ser eficaz.

Constituição e Força são atributos indispensáveis. Você deve começar com Constituição para ter certeza de que a Vida e as capacidades de defesa de seu personagem estão estáveis, e então ir para a Força. Certifique-se de equipar Armadura Pesada e aumentar esses dois atributos para tirar o máximo proveito de suas armas.

Habilidades

Para a espada, Pancada com Escudo, Corrida com Escudo e Postura Desafiadora são as habilidades para se escolher, sob a árvore de maestria Defensor. As duas primeiras permitem causar 50 por cento do dano da arma e repelir os inimigos com um ataque de dano à frente, respectivamente. Sua terceira habilidade, postura desafiadora, reduzirá o dano recebido em 30 por cento. Tanto a Postura Desafiadora quanto a Pancada com Escudo irão provocar os inimigos próximos se você tiver uma Cornalina equipada em sua espada também.

Para o Machadão, desbloqueie Avançar, Ceifar e Execução sob a árvore de maestria Ceifeiro. Avançar causará 120 por cento do dano da arma, Ceifar estenderá seu machado em cerca de 5 metros para puxar os inimigos em sua direção e Execução é um ataque pesado que causará 200 por cento do dano da sua arma, e mais em alvos com pouca Vida.

Espada e Escudo / Machadinha

Arma Principal: Espada e Escudo

Espada e Escudo Arma Secundária: Machadinha

Machadinha Atributos: Constituição, Força

Se você quiser uma alternativa mais leve para a opção de Espada e Escudo / Machadão, combinar a Machadinha como sua arma secundária pode atender melhor às suas necessidades. A machadinha é uma das armas mais versáteis do jogo e, devido à sua leveza, permite que você caça outros jogadores PvP antes que eles escapem.

Novamente, Força e Constituição são os atributos mais importantes aqui, e se você conseguir colocar as mãos em uma armadura que lhe dê um privilégio em ameaça, você ficará muito mais tanque.

Habilidades

Novamente, a árvore de habilidade escolher para a Espada é a árvore do Defensor. Para a Machadinha, sua melhor chance é ir para a árvore Berserker debloqueando Berserk, Enxurrada Furiosa e Salto Feroz. Berserk é a habilidade essencial para esta arma, pois ela aumenta o dano por 12 segundos. Dominar essa habilidade com Na Caçada lhe dará ainda mais velocidade de movimento, o que é ideal para o PvP, e você também precisará do Berserk Ininterrompível se quiser que seus ataques sejam impossíveis ​​de serem interrompidos. Enxurrada Furiosa e Salto Feroz são ótimas habilidades para causar com o máximo de dano possível. A primeira é uma combinação de quatro ataques rápidos que causam 90 por cento do dano, e a última permite que você avance e acerte seu oponente com dois ataques separados que causam 115 por cento e 130 por cento. Por último, Desafiar a Morte permite que você negue a morte por três segundos se sua Vida chegar a zero, o que é útil em um momento de sufoco.

Martelo de Guerra / Machadão

Arma principal: Martelo de Guerra

Martelo de Guerra Arma secundária: Machadão

Machadão Atributos: Constituição, Força

Também conhecido como Tanque Incapacitor, essa opção é perfeita para quem quer um estilo de jogo que pareça tanque e é uma ótima opção para PvE. Essas são duas das armas mais volumosas, pesadas e tanques disponíveis em New World. Combinadas, eles oferecem força de ataque incrível e controle de grupo incomparável. A desvantagem? A Vida é apenas média, e falta habilidades evasivas e defensivas, então esta opção é mais adequada para jogadores habilidosos que podem arriscar esses dois recursos que são essenciais para novos jogadores de MMO.

Tal como acontece com a maioria das opções de tanques, Força e Constituição ocupam o centro do palco em termos de atributos, e Armadura Pesada será mais adequada para esta combinação de armas.

Habilidades

Para desbloquear o verdadeiro poder do seu martelo de guerra, desbloqueie Para Trás, Onda de Choque e Caminho do Destino. Essas habilidades definirão suas habilidades de controle de grupo e manterão os inimigos afetados pelos efeitos de controle de grupo, permitindo que seus companheiros de equipe causem mais danos. Devido à constituição mais baixa, certifique-se de compensar com equipamentos defensivos que irão funcionar bem com o roubo de vida de suas armas.

Para o seu Machadçao, Ceifar e Execução são habilidades ativas essenciais. A primeira estenderá seu Machadão cinco metros à frente e puxará os inimigos em sua direção enquanto causa 110 por cento do dano de sua arma, enquanto a última dará a você um ataque poderoso que causa 200 por cento do dano de sua arma (300 por cento quando seus inimigos estão abaixo de 50 por cento Vida).

Espada e Escudo / Martelo de Guerra

Arma Principal: Espada e Escudo

Espada e Escudo Arma secundária: Martelo de Guerra

Martelo de Guerra Atributos: Força e Constituição

Esta opção é muito semelhante à do tanque de Espada e Escudo / Machadão mencionada anteriormente, com uma ligeira mudança na arma secundária. Embora o Machadão seja mais versátil e o Martelo de Guerra não fosse a arma de tanque mais forte quando o jogo foi lançado, há um caso em que, se usada corretamente, esta opção será a melhor para jogar de tanque do jogo. O Martelo de Guerra lhe dará uma quantidade insana de dano como uma segunda arma e lhe dará aquela sensação de tanque que você deve estar procurando. Combiná-lo com a Espada e o Escudo proporcionará uma combinação de armas bem arredondada e equilibrada que permitirá que você inflija grandes quantidades de dano enquanto permanece vivo.

Nesse caso, você precisa ter certeza de focar todos os seus pontos de atributo em Força e Constituição. Esses atributos são essenciais para a maioria das opções de tanques, pois eles garantirão que você possa se manter vivo em situações complicadas e ser a rocha inabalável do seu grupo.

Habilidades

Conforme você sobe de nível cada uma de suas armas, você precisa decidir cuidadosamente quais habilidades você decide desbloquear para os três espaços disponíveis que cada arma possui.

Espada e Escudo é uma das armas mais equilibradas e eficazes em todo o New World, especialmente se você está procurando construir seu personagem para se tornar tão tanque quanto o jogo permitir. Ela permite um grande equilíbrio entre o controle da grupo e a defesa pessoal, o que torna essa combinação de armas uma das mais atraentes, especialmente para novos jogadores. Para esta arma, recomendamos desbloquear Pancada com Escudo, Postura Desafiadora e Punhalada Reversa. Essas habilidades darão a você a capacidade de atordoar os inimigos por alguns segundos, reduzir o dano recebido e realizar um ataque especial que causa 175% do dano da sua arma, respectivamente.

Com o Martelo de Guerra como sua arma secundária, você precisará certificar-se de desbloquear Onda de Choque, Ruptura de Armadura e Caminho do Destino. Essas habilidades permitirão que você inflija uma grande quantidade de dano e desbloqueie o verdadeiro potencial dessa arma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 27 de novembro.